Znani Slovenci so letošnji Vitranc spremljali od doma

Eden od slovenskih ponosov je pokal Vitranc, ki letos praznuje 60. rojstni dan. Pretekla leta bi se tam trlo navijačev in znanih Slovencev, letos pa je nekoliko drugače. Gledali, navijali in skupaj s tekmovalci tudi smučali, so lahko le od doma. Proga ni bila lahka, kar dobro ve tudi Domen Kumer, ki je včasih tekmoval tudi sam. Nekdanji smučar Jure Frank pa je Vitrančev rojstni dan obeležil kot ambasador projekta Vitranc cares, za pomoč mladim smučarjem.

