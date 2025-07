Znani Slovenci so se ob koncu šolskega leta združili za dober namen

Pred Športnim društvom GIB je bilo včeraj še posebej živahno. Trenerji, starši in številni člani so se družili na tradicionalni Gibijadi, dogodku ob zaključku šolskega leta. Poleg številnih iger, so zbrane zabavali tudi glasbeni nastopi. Prišla sta Tinkara Fortuna in Chorchyp, pa Trkaj z Repki in za ta namen, ponovno združeni Grega Skočir, Nina Grilc in Urban Sever.