Znani Slovenci so se poklonili materam

Ob materinskem dnevu se tudi znani Slovenci radi poklonijo in zahvalijo svojim materam za vso ljubezen in podporo, ki jim ju izkazujejo. Čestitk in drobnih pozornosti pa so vesele tudi tiste znane Slovenke, ki so šele pred kratkim postale mamice.

Na materinski dan, ki ga pri nas obeležujemo prav 25. marca, so lepe besede in pozornosti namenjene materam, mamicam in mamam. Med tistimi, ki so svojo naklonjenost in hvaležnost svoji mami izrazili na družbenih omrežjih, so tudi znani Slovenci. Tjaša Kokalj Jeralase je materi poklonila z dvema fotografijama, pod svojo zahvalo in komplimenti, ki ji jih je namenila, pa je čisto na koncu napisala: "Ponosna, da si moja mami."

Tudi Gašper Rifelj je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo, na kateri so njegova partnerica Maja, ki v naročju drži njunega otroka, Gašper sam in njegova mama. Pod fotografijo je zapisal: "Jaz imam najboljšo mami in moj sin prav tako. Mame so zakon. Povejte jim to."

Igralka Tjaša Železnik se je svoji mami poklonila s skupno fotografijo. Pod njo je napisala eno samo besedo, ki pove vse: "Mami."

Pevka in podjetnicaNatalija Verboten je pod fotografijo, ki jo je objavila na družbenem omrežju Instagram, delila svojo zgodbo o tem, kako težko je bilo zanjo, da je sploh postala mama. Zahvalila se je tudi svojim staršem in partnerju.

Voditeljica Tara Zupančičse je na materinski dan zahvalila svoji mami. Na družbenem omrežju Instagram je delila fotografijo sebe in svoje mame, pod katero je zapisala: "Od nekdaj so me spraševali, ali imam starejšo sestro. Najbrž ni treba razlagati, zakaj. Mati, poljubčke!"

Igralka Tina Gorenjak, tudi sama mama, je v čast materam posnela kratek video, ki ga je delila na Instagramu. Pod njim je zapisala: "Drage ženske, moje sporočilo vsem VAM/nam ob materinskem dnevu. Velik objem in čestitke, bodite še naprej tako čudovite in enkratne. Iz srca, Tina."

Tudi fantje iz skupineKvatropirci niso pozabili na mame. V svoji objavi so zapisali: "Drage mamice. Vse najlepše vam želimo ob materinskem dnevu. Verjamemo, da je to najlepši poklic v življenju. Vaši Kvartopirci."

Pevka Alya, ki sama še ni mamica, se je ob materinskem dnevu poklonila svoji mami. Pod njuno skupno fotografijo je zapisala:"Vsaka mama je prava mama. Dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje. Draga mami, cenim in občudujem te, si moj velik vzor. Hvala, ker si."

Naša vrhunska smučarka Ilka Štuhec, ki s svojo mamo sodeluje tudi poslovno, je objavila njeno fotografijo, pod njo pa zapisala, da je njena mama bolj "kul" od vseh ostalih in da jo ima rada.

Tudi eden bolj znanih slovenskih nogometašev, Marcos Tavares, se je ob materinskem dnevu poklonil svoji mami. Objavil je fotografijo s svojimi starši in pod njo zapisal: "Mama je ena sama. Za vse življenje."

