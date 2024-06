Znani Slovenci so se zabavali pod klobuki

Na tradicionalnem Lady pikniku pod klobuki so se znova zbrali znani Slovenci, ki so se s svojo izbiro naglavnega pokrivala tudi tokrat izkazali. "Klobučka nimam, ker sem poskusila vse tisto, kar je bilo doma v arzenalu, pa pač ni nič šlo. Potem sem pa rekla, da nekaj moram imeti na glavi in sem si pripela eno rožico," nam je povedala pevka Saša Lendero, radijski voditelj Klemen Bunderla pa je o svojem pokrivalu dejal: "Klobuk je s Kitajske in sem ga imel že za maškare, sem ga imel že za poroke in verjetno ga bom imel še za kakšen pogreb. Bil je zelo poceni, ampak je dejansko v redu in s klobučevine."

"Ta klobuk je iz Mehike, kjer sem živela osem let, kjer sem bila zdaj spet in je v bistvu tak lep spomin. Če že nisem tam, ga imam vsaj na sebi in se počutim, kot da imam na sebi malo Mehike," nam je razkrila sogovornica.

Lucija Subašić, ki je letošnja tekmovalka šova Masterchef Slovenija, pa je odkrito priznala, da je klobuk izbrala glede na svoj videz, njen sotekmovalec Luka Pangos pa je prav tako iskreno dodal, da je to edini klobuk, ki ga ima, zato izbire praktično ni imel.

Na pikniku je bil tudi Jože Potrebuješ, ki je svojemu klobuku dodal še plišasto žirafo in daljnogled: "Sem raziskovalec in iščem tukaj v okolici kakšne puščavske hroščke ali pa kakšne metuljčke in če samo enega najdem, bomo morali Lady piknik izprazniti, ljudje bodo morali iti domov, prepovedali pa bomo vse koncerte v bližini Ljubljane. Treba je biti previden, kajti puščavski hroščki so le posebni."