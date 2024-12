Znani Slovenci so za božič z družino ali na božičnem sejmu

Nekateri znani obrazi so za praznike radi z družinami, spet drugi pa se odpravijo po opazovat praznično okrašena evropska mesta."Na božični večer smo z družino največkrat sami. 25. decembra popoldne pa imamo druženje, na katerega pride širša družina, tudi babice in dedki," je svoje božične navade razkrila pevka Tinkara Fortuna, voditeljica našega šova Kmetija pa je priznala, da je letos za božič ne bo doma. "Zelo se veselim časa med božičem in novim letom, ker grem za dva dni v Budimpešto. Obožujem božične sejme, lučke in vse, kar se sveti. Takrat sem kot mali otrok, ko ga spustiš med sladkarije," je povedala Natalija Bratkovič.