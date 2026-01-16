Znani Slovenci zimske dni radi preživljajo na smučiščih

"En tak naš oziroma moj smučarski nasvet je, da nikoli ne smučam do popolne izčrpanosti, vedno smučam izključno do te mere, da je še fino. Ker ponavadi takrat, kadar smučaš do izčrpanosti, je res velika verjetnost, da se potem pri čisto zadnjem spustu kaj zgodi," je povedala pevka Rebeka Dremelj in dodala: "Pod nujno pa v nahrbtniku vedno sendvič s Poli salamo. To me pa spominja na otroštvo in to je tisto, brez česar se pa smučati ne gre."