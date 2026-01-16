Znani Slovenci zimske dni radi preživljajo na smučiščih

"En tak naš oziroma moj smučarski nasvet je, da nikoli ne smučam do popolne izčrpanosti, vedno smučam izključno do te mere, da je še fino. Ker ponavadi takrat, kadar smučaš do izčrpanosti, je res velika verjetnost, da se potem pri čisto zadnjem spustu kaj zgodi," je povedala pevka Rebeka Dremelj in dodala: "Pod nujno pa v nahrbtniku vedno sendvič s Poli salamo. To me pa spominja na otroštvo in to je tisto, brez česar se pa smučati ne gre."
"Smučanje je z mano že od rojstva, dejansko od mladih let. Najboljša stvar pri smučanju je, ko pride tista strmina in se spustiš dol, to je dejansko občutek ene take svobode," je povedal pevec skupine Il Divji, Klemen Rutar.
S smučanjem si zimske dni rada popestri tudi družina igralca Jasona Stathama. Britanski zvezdnik se te dni s svojimi najbližjimi nahaja na Tirolskem, nekaj počitniških utrinkov pa je 58-letnik delil tudi na družbenem omrežju, kjer je pokazal tudi njihovo luksuzno nastanitev.
