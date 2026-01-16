Naslovnica
Domača scena

Znani Slovenci zimske dni radi preživljajo na smučiščih

Ljubljana, 16. 01. 2026 17.25 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Rebeka Dremelj zimske dni rada preživlja na smučišču.

Sončni žarki in bele strmine bodo tudi ta konec tedna na plano zvabili množice ljubiteljev snega. Med njimi so seveda tudi znani obrazi, kot sta britanski igralec Jason Statham in manekenka Rosie Huntington-Whiteley, ki s sinom in hčerko uživata pri naših severnih sosedih na Tirolskem. Med ljubitelje zimskih aktivnosti na prostem pa se štejejo tudi številni znani Slovenci in Slovenke. Svoj smučarski izlet v Avstriji je ta teden s svojimi sledilci delila Nina Pušlar, na strminah pa z družino pogosto uživa tudi Rebeka Dremelj.

"En tak naš oziroma moj smučarski nasvet je, da nikoli ne smučam do popolne izčrpanosti, vedno smučam izključno do te mere, da je še fino. Ker ponavadi takrat, kadar smučaš do izčrpanosti, je res velika verjetnost, da se potem pri čisto zadnjem spustu kaj zgodi," je povedala pevka Rebeka Dremelj in dodala: "Pod nujno pa v nahrbtniku vedno sendvič s Poli salamo. To me pa spominja na otroštvo in to je tisto, brez česar se pa smučati ne gre."

Rebeka Dremelj zimske dni rada preživlja na smučišču.
Rebeka Dremelj zimske dni rada preživlja na smučišču.
FOTO: 24UR

"Smučanje je z mano že od rojstva, dejansko od mladih let. Najboljša stvar pri smučanju je, ko pride tista strmina in se spustiš dol, to je dejansko občutek ene take svobode," je povedal pevec skupine Il Divji, Klemen Rutar.

Klemen Rutar smuča že od malih nog.
Klemen Rutar smuča že od malih nog.
FOTO: 24UR

S smučanjem si zimske dni rada popestri tudi družina igralca Jasona Stathama. Britanski zvezdnik se te dni s svojimi najbližjimi nahaja na Tirolskem, nekaj počitniških utrinkov pa je 58-letnik delil tudi na družbenem omrežju, kjer je pokazal tudi njihovo luksuzno nastanitev.

