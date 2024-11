Znani Slovenci znova stopili skupaj za dober namen: pomagali bolni deklici Sii

Za pomoč bolni deklici Sii so se zato v četrtek v Preddvoru zbrali mnogi slovenski glasbeniki, ki so s svojo glasbo zabavali številne obiskovalce, ki so prišli podpret mlado družino Starman. "Danes smo glasbeniki dokazali, da več kot stojimo skupaj in smo zmagali," je povedala Anika Horvat, Lara Baruca pa je dodala: "Res je lep občutek, da lahko petje oziroma glasba združita toliko ljudi na kupu, ki lahko pomagajo drugim."

Odzvalo se je resnično veliko ljudi in to je razveselilo tudi dva slovenska pevca, ki sta prav tako nastopila na koncertu Naše srce sije za Sio. "Vedno se je potrebno zavedati, da se lahko prav to isto zgodi tudi tebi. Ravno zato se mi zdi lepo, da se zavedaš, da nisi nad nikomer in da je nekdo nad tabo. To je bistvo dobrodelnosti," je prepričan Marko Vozelj. "Meni se zdi, da je današnji dobrodelni koncert obraz morale družbe kakršna bi morala biti in takšna družba ne more nikoli propasti," pa ga je dopolnil Rok Piletič.