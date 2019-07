Znani Slovenki, ki sta podobni Ariani Grande in Meghan Markle

Vsak človek na svetu naj bi imel svojega dvojnika, tako je tudi v svetu slavnih. O tem, da so zvezdniki podobni drug drugemu, smo že pisali, tokrat pa smo poiskali tudi dvojnike zvezdnikov, ki niso slavni. Dve znani Slovenki pa imata podobne obrazne poteze kot Ariana Grande in Meghan Markle.

Pisali smo že o tem, kateri zvezdniki so si med seboj tako podobni, da v določenih primerih že ne vemo več, katerega zvezdnika vidimo na zaslonu. Sedaj pa smo raziskali, kateri neslavni ljudje bi se lahko izdajali za zvezdnike, saj so jim na las podobni. Podobnost s tujimi zvezdniki najdemo tudi med slovenskimi slavnimi imeni. Pevka Kataya, ki smo jo spoznali tudi kot tekmovalko v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je tudi sama na Instagramu napisala, da ji veliko ljudi govori, da njene obrazne poteze spominjajo na novopečeno kraljevo članico Meghan Markle.

Kataya (levo), Meghan Markle (desno). FOTO: Instagram/Profimedia

Nenavadno podobnost s slavno pevko Ariano Grande, ki se trenutno mudi na svoji turneji, ima manekenka Sanja Grohar, ki trenutno živi v Londonu in je bila zaradi svojega modernega načina služenja denarja na Instagramu nedavno omenjena v The Daily Mail.

Sanja Grohar (levo), Ariana Grande (desno). FOTO: Instagram/Profimedia

Nedavno smo pisali o Rihannini 'mini' dvojnici, ki jo je odkrila na družbenem omrežju. Še vedno pa ne vemo, kako je deklici ime. Poleg majhne identične Rihanne obstaja tudi dekle, ki sliši na ime Renee Kujur, ki spominja na najbogatejšo pevko. Renee je svojo podobnost že obrnila sebi v prid in kroji svojo usodo v manekenskih vodah, svojo podobnost promovira tudi na Instagramu, kjer si je nadela vzdevek 'badgirlrenee'.

Rihanna (levo), Renee Kujur (desno). FOTO: Profimedia

TudiAngelina Jolie ima svojo 28-letno neslavno dvojnico, ki ji je ime Chelasea Marr. Dvojnica slavne igralke je trenutno zaposlena je v podjetju za pridobivanje nafte in plina, se ji mogoče obeta priložnost v filmskem svetu na račun njene podobnosti? Chelasea je na Facebook zapisala: "Tako sem počaščena, da me primerjajo z Angelino Jolie! Sama v resnici sploh ne opazim podobnosti. V ogledalu vidim samo svoje napake, tako kot večina deklet."

Angelina Jolie (levo), Chelasea Marr (desno). FOTO: Profimedia

Ty Jones, dvojnik Eda Sheerana, pa je svojo podobnost dobro izkoristil. Odkar so mu pred leti vsi neprestano govorili, kako jih spominja na priljubljenega pevca, se je Ty pojavil v oddaji na Channel 4, igral na večih koncertih in maturantskih plesih. "Vse se je začelo s tem, da so mi prijatelji govorili, kako mi je neki pevec, ki objavlja pesmi na Youtube, na las podoben. To sem izkoristil in začel tudi sam svojo glasbeno pot, a še vedno ne pojem tako dobro kot Ed," je povedal v intervjuju na televiziji.

Ed Sheeran (levo), Ty Jones (desno). FOTO: Profimedia

Brittany Williams ima nedvomno lepo življenje, saj spominja na pevko Beyonce. Brittany je v intervjuju za The Daily Mail povedala, da jo ljudje pogosto ustavljajo na ulici in jo prosijo za skupno fotografijo: "Veliko ljudi pristopi do mene, tudi na letalu ali letališču ali na različnih dogodkih. Nedavno se mi je približala tudi skupina punc, ki so začele peti Beyoncejino pesem Single Ladies."

Beyonce (levo), Brittany Williams (desno). FOTO: Profimedia

Katera ženska ne bi bila vesela mladega Leonarda DiCapria? Fantazije številnih žensk lahko uresniči švedski pevec Konrad Annerud, ki s svojimi obraznimi linijami in frizuro izrazito spominja na mladega igralca. Mladi Šved pa pravi, da je včasih podobnost tudi nadležna. "Včasih mi gre res na živce, ko me ljudje pokličejo Leo namesto po mojem resničnem imenu," je povedal za spletno stran Nyheter24.

Leonardo DiCaprio (levo), Konrad Annerud (desno). FOTO: Profimedia

Taylor Swift ima dvojnico v Veliki Britaniji. Laura Cadman je oboževalka pevke že več kot deset let. Leta 2015 se je udeležila njenega koncerta, tam pa so jo ustavili številni Taylorini oboževalci, ki so mislili, da je pred njimi resnično stoji slavna pevka.

Taylor Swift (levo), Laura Cadman (desno). FOTO: Profimedia

Pisali smo tudi že o dvojnici članice razvpitega klana Kardashian-Jenner, Kylie Jenner. To naj bi bila Kristen Hancher, ki se je odločila, da bo poustvarila fotografije 21-letne zvezdnice. Omenili smo tudi podobnost med Zendayo in 18-letno Aisho Main, ki je sledilce navdušila nad videom, kjer je izredno podobna igralki. Nekdanja kraljica Instagrama, Selena Gomez, je tudi ena od tistih, ki imajo zanimiv obraz, lahko pa bi jo zamenjali za Mehičanko Sofio Solares, ki ji je strašno podobna. Sofia se svoje podobnosti zaveda in pravi: "Obožujem Seleno Gomez in sem njena velika oboževalka."