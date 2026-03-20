Znani slovenski obrazi pozivajo k čim večji volilni udeležbi

K čim večji volilni udeležbi pa pozivajo številni slovenski znani obrazi. Družbena omrežja preplavljajo posnetki, fotografije in zapisi, ki kljub politični raznolikosti složno pozivajo: gremo volit. Ni pomembno za koga, vsak nas se odloči po lastni presoji, izpostavljajo, pomembno je le, da pokažemo, da nam je mar. In gremo v nedeljo na volišča.

"Meni se zdi izjemno pomembno, da se vsi, ki imajo volilno pravico, udeležijo. Ker vedno, ko spremljam rezultate volitev, mi je najbolj grozno, ko je recimo bila 20-odsotna udeležba na volitvah," je povedala igralka Alenka Tetičkovič. "Mnoge generacije so se borile za to, da lahko vsi volimo," je dejal igralec Jernej Kuntner.

"Sama se redno udeležujem volitev, pa naj bodo to lokalne ali državnozborske, tudi referendumov, ker se mi zdi, da vsak glas šteje, ne glede na to, kaj boste napisali," je dejala voditeljica Natalija Bratkovič.

"Kar koli oddaš, tudi če oddaš neveljavno glasovnico. Je tudi sporočilo. Tako, da tudi če ne veš, koga bi izbral, vseeno to, da se pojaviš, pomeni, da si bil tam, da te zanima in da ti je mar," je povedal lovec v kvizu Na lovu Ivan Trajkovič.

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 19. februarja, se izteka, stranke, ki so se podale na volilno tekmo, imajo čas za nagovarjanje volivcev le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.