Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Znani slovenski obrazi pozivajo k čim večji volilni udeležbi

Ljubljana, 20. 03. 2026 17.41 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Anastasija Jović E.K.
Alenka Tetičkovič

K čim večji volilni udeležbi pozivajo številni znani Slovenci, od igralcev, glasbenikov, pisateljev in zvezd resničnostnih šovov. Zakaj je pomembno, da se udeležimo volitev?

K čim večji volilni udeležbi pa pozivajo številni slovenski znani obrazi. Družbena omrežja preplavljajo posnetki, fotografije in zapisi, ki kljub politični raznolikosti složno pozivajo: gremo volit. Ni pomembno za koga, vsak nas se odloči po lastni presoji, izpostavljajo, pomembno je le, da pokažemo, da nam je mar. In gremo v nedeljo na volišča.

Ivan Trajkovič
FOTO: 24UR

"Meni se zdi izjemno pomembno, da se vsi, ki imajo volilno pravico, udeležijo. Ker vedno, ko spremljam rezultate volitev, mi je najbolj grozno, ko je recimo bila 20-odsotna udeležba na volitvah," je povedala igralka Alenka Tetičkovič. "Mnoge generacije so se borile za to, da lahko vsi volimo," je dejal igralec Jernej Kuntner.
"Sama se redno udeležujem volitev, pa naj bodo to lokalne ali državnozborske, tudi referendumov, ker se mi zdi, da vsak glas šteje, ne glede na to, kaj boste napisali," je dejala voditeljica Natalija Bratkovič.

"Kar koli oddaš, tudi če oddaš neveljavno glasovnico. Je tudi sporočilo. Tako, da tudi če ne veš, koga bi izbral, vseeno to, da se pojaviš, pomeni, da si bil tam, da te zanima in da ti je mar," je povedal lovec v kvizu Na lovu Ivan Trajkovič.

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 19. februarja, se izteka, stranke, ki so se podale na volilno tekmo, imajo čas za nagovarjanje volivcev le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

volitve VIP znani Slovenci Jernj Kuntner Alenka Tetičkovič

Finalistka Slovenija ima talent Tatjana Gajanović: Nisem prodana duša

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
20. 03. 2026 18.49
Največje in malo manjše pijavke grabi panika , ker so volitve nepredvidljive in posledice zanje lahko usodne .
Odgovori
+2
2 0
juventina10
20. 03. 2026 18.45
levaki,presenečeni boste,pa ne pol jokat.od litijske,pa vudu lutke,pa raznih "obveznih prispevkih",gospa oblečena v barve palestinske zastave,vse to je bil strel v koleno.dajte no,koga brigajo influencerji in kaj oni mislijo.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1908566
20. 03. 2026 18.39
VELEIZDAJA je 30 parcel BORUTA SAJOVICA , ki jih je ukradel na smrt bolnim ljudem v domu PETRA UZARJA V TRŽIČU.... povprašajte tam zaposlene negovalke, kako jih je, predvsem tiste brez sorodnikov in potomcev, prepričeval da prepišejo imetje na njega.....sramota od sramot.....doživljenski zapor .....
Odgovori
+2
2 0
Tine990
20. 03. 2026 18.37
Ce bo golob vladal se 4 leta, bo solovenija propadla kot islandija, venezuela in kuba!!! Vsak lahko vprasa prvega podjetnika v blizini!!! In odgovor bo jasen!!! V 4h letis se je placa obdavcila za dodatnih 30%!!!
Odgovori
+2
2 0
komandos
20. 03. 2026 18.32
Vi lenuhi pevski in igralski kar pejte volit za svoje ritke druge pa pustite se bojo sami odločili brez vas
Odgovori
+4
4 0
jablan
20. 03. 2026 18.14
vi kar pozivajte mene ne BO!!!!!!!!!!
Odgovori
+3
4 1
Infiltrator
20. 03. 2026 18.10
Znani prevec dober živijo z delom ki je sama zabava ....
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596