Domača scena

Znan slovenski podjetnik odpovedal poroko

Mokrice, 18. 10. 2025 11.08

Podjetnik Franc Jager bi se moral danes na gradu Mokrice poročiti s partnerko Irenco. Njuno poroko so tik pred zdajci zaradi nevestine bolezni morali odpovedati.

Franc Jager, slovenski podjetnik in ustanovitelj trgovske verige Jager, bi se moral danes s partnerko Irenco poročiti na gradu Mokrice. Poroko so po poročanju Slovenskih novic morali zaradi bolezni neveste odpovedati.

S partnerko bi se morala poročiti danes.
S partnerko bi se morala poročiti danes. FOTO: Luka Kotnik

Za 78-letnika bi bil to drugi zakon, za njegovo partnerko pa prvi. Po poročanju medijev naj bi bilo na poroko sicer vabljenih okoli 70 sorodnikov in prijateljev. Z Irenco se poznata že več kot desetletje, sprva poslovno sodelovanje pa je preraslo v ljubezen.

Podjetnik leta 2024

Jager je sicer eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Lani je med drugim postal podjetnik leta.

Idejo za nastanek trgovske verige je Jager dobil ob odhodih v tujino, kjer je kupoval kavbojke in druge stvari in se spraševal, zakaj vsega tega ni mogoče kupiti v Sloveniji. Odločil se je, da bo to njegov cilj, a je čakal na pravi trenutek, od vsega začetka pa varčeval za svojo prvo trgovino. 

V 90. letih je postavil prvo trgovino na podeželju, kjer je lahko posameznik kupil vse. "Če imaš ti res srčno željo v sebi, ti ta energija pomaga," je Jager pred časom pojasnil v oddaji Ena na ena.

Preberi še Trgovec po duši, kmet po poreklu in gradbinec v prostem času

Kot je tedaj še poudaril, si želi skrbeti za svoje zdravje in kondicijo ter dobre medčloveške odnose. "Želim si z obema družinama biti v dobrih odnosih, kar je po mojem mnenju največ vredno v življenju."

iziizi
18. 10. 2025 11.39
PA NA TAKO LEP DAN
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
18. 10. 2025 11.37
Mi važno koliko je star važno je da ima denar.je oa res dokler bo źiv bo za irenco mrtev kapital
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
18. 10. 2025 11.36
+1
Kolk je pa stara njegova zbolela Irenca..da ni 93...sicer pa še na mnoga zdrava leta.
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
18. 10. 2025 11.36
Groza. Zdej pa spat ne bom mogla.😄
ODGOVORI
0 0
Port__CN
18. 10. 2025 11.35
PODJETNIK OD LETA - 2024 ???
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
18. 10. 2025 11.33
+1
hehehe, mene tale Jager v celoti spominja na ilustracije iz knjige Rokovnjači. Sicer pa obema (skoraj) "mladoporočencema" želim srečo, čeprav ne vem zakaj je pri teh letih potrebna poroka.
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
18. 10. 2025 11.28
+4
Problem je, ker Slovenija nima podjetniške in kapitalistične tradicije, kot recimo Avstrija, kjer vedo, da so podjetniki ena posebna elita najsposobnejših državljanov, da to ne more biti vsak, zato so cenjeni in spoštovani. Mi pa smo imeli socializem, ki je v desetletjih pokvaril, poneumil in polenil ljudi, vseprisotna je bila gonja proti kmetom podjetnikom, ta je bila kot propaganda vtkana že v berila za prvi razred in potem naprej...Do neke mere je razumljivo, da zaposleni pri podjetnikih ne vidijo cele slike, zanima jih seveda v glavnem plača, že sama narava plače pa je taka, da nikjer na planetu nihče ne reče, da je plača prevelika ampak je vedno premajhna...Poseben primer je JS, kjer so ljudje še za stopnjo bolj brez občutka za denar in od kod pride, tam se vedno nekako pričara ne glede na vse, plača je redna delaš ali ne delaš.....Ne rečem, da ni povečini zaslužen tudi tam, samo ljudje nimajo občutka in zavedanja kot ga imajo tisti, ki se borijo na trgu. In seveda so podjetniki in kmetje po številu v veliki manjšini, zato so rezultati volitev pri nas, ki nimamo podjetniške in kapitalistične tradicije potem takšni kot jih vidimo sedaj. To je velik problem, in ne prehitevajo nas nekdaj dosti revnejše države samo slučajno...
ODGOVORI
5 1
Skunk Works
18. 10. 2025 11.26
+2
Gospod Franc Jager, samo globok poklon in še na mnoga mnoga čimbolj zdrava leta....
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
18. 10. 2025 11.25
+2
Jager je šel na lov na medveda na Rakitni.
ODGOVORI
3 1
Skunk Works
18. 10. 2025 11.25
+5
Sosedov Lojze v svoji sicer stari zmahani privat hiši (bogatun) poleg bloka, se že zadnjih 12 let cele dneve, tudi vikende, nekaj suka po garaži, ropoče, kar naprej na telefonih, na dopustu ni bil že 8 let, nekaj se trudi v nekem biznisu, in v lokalnem bifeju na vogalu bloka, pravijo dežurni kofetkarji in pivčkarji piva, ki tam vsak dan "oddelajo" cele šihte in zapravijo cele socialne, da so pol njihove žene čisto histerične, da je menda tako malo čez les. Sploh ne zna uživati življenja..kot oni…A glej ga zlomka, sedaj mu je nekaj zalaufal bizniz in baraba si je kupil malo boljši avto, kot ga ima večina v blokih....Takoj, je treba ustaviti tega pohlepnega podjetnika zasluškarja, in preveriti, če ne služi preveč, če pravično plačuje svoja dva zaposlena, davke in vse dajatve, taki nas pa menda ja ne bodo v rit nosili, nas kradli in bogateli na naš račun, modrujejo stalni gosti za šankom lokalnega bifeja....In pol se še nekaj hoduje nad obvezno božičnico...
ODGOVORI
6 1
JOKS klub
18. 10. 2025 11.36
+0
sereš
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
18. 10. 2025 11.22
+3
MLADOporočenca😃
ODGOVORI
4 1
