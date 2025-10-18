Znan slovenski podjetnik odpovedal poroko

Franc Jager , slovenski podjetnik in ustanovitelj trgovske verige Jager, bi se moral danes s partnerko Irenco poročiti na gradu Mokrice. Poroko so po poročanju Slovenskih novic morali zaradi bolezni neveste odpovedati.

Za 78-letnika bi bil to drugi zakon, za njegovo partnerko pa prvi. Po poročanju medijev naj bi bilo na poroko sicer vabljenih okoli 70 sorodnikov in prijateljev. Z Irenco se poznata že več kot desetletje, sprva poslovno sodelovanje pa je preraslo v ljubezen.

Jager je sicer eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Lani je med drugim postal podjetnik leta.

Idejo za nastanek trgovske verige je Jager dobil ob odhodih v tujino, kjer je kupoval kavbojke in druge stvari in se spraševal, zakaj vsega tega ni mogoče kupiti v Sloveniji. Odločil se je, da bo to njegov cilj, a je čakal na pravi trenutek, od vsega začetka pa varčeval za svojo prvo trgovino.

V 90. letih je postavil prvo trgovino na podeželju, kjer je lahko posameznik kupil vse. "Če imaš ti res srčno željo v sebi, ti ta energija pomaga," je Jager pred časom pojasnil v oddaji Ena na ena.