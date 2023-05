Znani so prejemniki Župančičevih nagrad za leto 2023

Vodja Oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič je predstavila prejemnike Župančičevih nagrad za leto 2023, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana na področju umetnosti. Za življenjsko delo jo bo prejel grafični oblikovalec Ranko Novak. Nagrade za dveletno ustvarjanje prejmejo igralka Ajda Smrekar, režiserka Urška Djukić in pisatelj Dušan Šarotar. Podelitev bo 14. junija v Kinodvoru.

Župančičeva nagrada za življenjsko delo bo romala v roke grafičnemu oblikovalcu Ranku Novaku. Kot piše v utemeljitvi nagrade, sodi Novak med tiste ustvarjalce, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje ne samo prebivalcev Ljubljane, temveč tudi v širšem slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Z obsežnim življenjskim opusom je dokazal, da sodi v sam ustvarjalni vrh slovenskega grafičnega oblikovanja.

icon-expand Ranko Novak. FOTO: POP TV

Njegovo delo je integralno vpeto v sodobno vizualno podobo Ljubljane, saj je bistveno zaznamoval modernistično in sodobno grafično oblikovanje, bil pa je tudi dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 1980 je bil soustanovitelj Studia Znak in leta 1988 združenja Art Directors Club Ljubljana. Kot še piše v utemeljitvi, njegov oblikovalski slog odlikujeta elegantna jasnost ter izrazit občutek za skladnost in čistost vizualno-verbalnih oblik sporočanja, pri čemer ne gre prezreti njegovega izjemnega posluha za preučevanje tipografskega oblikovanja in njegove uporabe v besedilih knjig, katalogov, zloženk in drugih publikacij, na plakatih in koledarjih. Leta 1985 je za dosežke na področju grafičnega oblikovanja skupaj z Miljenkom Liculom prejel nagrado Prešernovega sklada.

icon-expand Ajda Smrekar. FOTO: Urša Premik

Ajda Smrekar, članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, je, kot piše v utemeljitvi, prepoznaven obraz gledališke in filmske krajine, ki jo odlikuje sodoben, svež in živahen igralski temperament, nekakšen dinamizem mlad(ostn)ih urbanih generacij, ki se neločljivo vpenja v osebnostno, ustvarjalno in kulturno širino igralke ter oplaja z zrelim, poglobljenim pristopom in izpiljenim obvladovanjem izraznih razsežnosti. V preteklih dveh letih je odlično upodobila Ono v uprizoritvi Nekoč se bova temu smejala, Hermiono v uprizoritvi Junakinje, Nastasjo Filipovno Baraškovo v uprizoritvi Idiot ter Noro v istoimenski drami.

icon-expand Urška Djukić (levo). FOTO: Sebastian Gabsch EFA