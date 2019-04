Znanih 10 finalistov za najlepšega, med njimi tudi finalist MasterChefa

O usodi izklesanih lepotcev je odločala organizacija Mister Slovenije in člani žirije. Sestavljali so jo mister Slovenije 2015 Matjaž Lesjak, mister Slovenije 2018 Matjaž Mavri Boncelj, modna fotografinjaAna Gregorič, stilistka Maja Lazar, voditeljica Pia Pustovrh, lanski finalist in mister Casino Korona 2018Luc Kanduti, predstavnica naravne kozmetike EssentiqMartina Drašlerin vodja marketinga Casino Korona Darinka Jerala. ''Fantje na odru so me naravnost impresionirali. Še posebej zanimivo jih je bilo opazovati med tistim delom izbora, kjer so izbirali med vprašanjem in nalogo in kjer smo lahko preverili njihovo iznajdljivost,'' je dodala Pia Pustovrh.