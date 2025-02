Zoran Predin z Nikolo Čuturilo izdal album Analogna rasa

Album in projekt Analogna rasa je nastal na podlagi 40 let prijateljstva in uspešnih karier obeh glasbenikov, ki sta v zadnjem letu spisala pesmi za prvi skupni album."Kot kaže, je moralo preteči par desetletij, da sva se pomlajšala. Ko sva to ugotovila, saj nama ne manjka ne entuziazma, ne volje, ne strasti in ne ljubezni, sva se lotila dela," je povedal glasbenik in nekdanji kitarist skupin Riblja čorba in Električni orgazam Nikola Čuturilo. Ni kaj dosti srbskih pevcev, ki bi se za album upalo spopasti s slovenščino: "Takoj, ko je slišal, da ima posluh, ozke e-je, je zmagal," je povedal glasbenik Zoran Predin.

Na koncertih Predina in nekdanjega kitarista Riblje čorbe so v Srbiji kot gosti že nastopili Mi2, Gušti in skupina Avtomobili. "Mislim, da je velika bariera, zakaj slovenski glasbeniki manj nastopajo dol kakor srbski, jezik. So pa Joker Out velik dokaz, da tudi jezik ni ovira, če imaš komade in krizmo," je povedal glasbenik Miha Guštin - Gušti."Gostovanja našega benda v tujini so res toliko redka, da so vsa tri, ki so se zgodila po zaslugi Zorana Predina," je dejal glasbenik Jernej Dirnbek - Dimek.

"Gradimo mostove, ki so se podrli, mi smo analogne sorodne duše, ki živimo po vseh državah in nacionalnost je zadnja stvar, ki bi nas zanimala," je dodal Predin. Projekt bodo v Srbiji nadaljevali tudi v družbi Hamota, Mefa, skupin Big Foot Mama in Leonart.