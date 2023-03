Zoran Smiljanić: Kako vzgajati mlajše? Naj berejo stripe!

V Postoji rojen in v Kranju živeči stripar, ilustrator, oblikovalec in tudi publicist Zoran Smiljanić je sredi januarja dopolnil dvainšestdeset let in poleg Tomaža Lavriča nedvomno velja za enega največjih domačih mojstrov sodobnega stripa.

Da, res je. Z Meksikajnarji sem dozorel, izpolnil svoje otroške sanje, presegel svoje omejitve, dokazal predvsem sam sebi, da lahko kljub vsem subjektivnim in objektivnim oviram izpeljem tak orjaški projekt do konca. Po tem stripu so prišla resna naročila, ki so bila tudi spodobno plačana. Meksikajnarji so bili moje najlepše darilo samemu sebi.

Z Marijanom Pušavcem sta že utečen tanden (scenarist-stripar), največje delo je bil dolgo želeni projekt, petdelni Meksikajnarji , ki so nastajali desetletje (2006–16), izšli pa so tudi v nemščini. Je bilo to delo, ki je bilo za vas doslej najbolj osebno izpolnjujoče?

Pritisk obstaja v obeh primerih, le da je drugače razporejen. Pri tedenskem izhajanju ga je hitreje konec in se naslednji teden spet ponovi, pri dolgoročnih projektih pa je stalen in se na koncu stopnjuje. V obeh primerih pa zaključek projekta dočakam kot živčna razvalina.

Koliko drugače je ustvarjati sproti, na tedenski bazi v primerjavi s konkretnim projektom, ko je deadline verjetno bolj oddaljen, je proces dela, so pritiski podobni ali so občutki morda kaj drugačni?

Čisto se je spremenil. Iz jeznega pankovca, destruktivnega anarhista in subverzivnega provokatorja je nastal prorežimski umetnik, ki podpira, povzdiguje in slavi državo. Iz protidržavnega elementa je nastal zgleden patriot, ki se udinja trenutni oblasti. Evo, kaj prinesejo zrela leta.

Kasneje je ustvaril stripe Družinske zgodbe, 1943, Zadnja vojna , med letoma 2006 in 2016 pa je izšlo pet albumov njegove najbolj obširne serije stripov Meksikajnarji, ki jih je ustvaril s soscenaristom Marijanom Pušavcem . Zadnjih pet let njegovega ustvarjanja so zaznamovali predvsem trije velike možje in slovenske polpretekle zgodovine, in sicer Ivan Cankar, Jože Plečnik ter Karel Destovnik Kajuh . Stripa Ivan Cankar: podobe iz življenja in Plečnik je izdal s scenaristom dr. Blažem Vurnikom , nedavno pa je obelodanil obsežen strip Kajuh, pesnik partizan , ko je vnovič sodeloval s Pušavcem. Scenarij sta napisala po knjigi Vlada Vrbiča Prestreljene sanje , strip pa je pospremil stoletnico pesnikovega rojstva, hkrati pa je slovenska vlada na pobudo Ministrstva za kulturo letošnje leto razglasila za Kajuhovo leto. Vse skupaj je bila torej idealna priložnosti za pogovor s Smiljanićem.

Po začetkih v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je ustvaril enega kultnejših kratkih stripov Hiša Metoda Trobca , je po stripu 1945 v Katedri leta 1987 začel sodelovati z revijo Mladina in pod psevdonimom Vittorio de la Croce štiri leta izdajal legendarno trilogijo Hardfuckers , ki je postavila nove standarde v slovenskem stripu in postavila ogledalo tedanjemu času ter napovedala prihodnost. Na več kot 200 straneh je mojstrsko prepletel ironijo, satiro in filmsko lucidnost, vse skupaj pa je križal z izdatnimi dozami nasilja in seksa.

Kakšni sta bili izkušnji s stripoma o Cankarju in Plečniku, ko sta sodelovala z dr. Blažem Vurnikom?

Ne pozabimo na neuničljivo Katerino Mirović, ki je kot urednica tesno sodelovala pri nastajanju obeh stripov. Obe ustvarjalni izkušnji sta dobri, pozitivni, nekaj malega smo se tudi pričkali, a vse v dobro in korist našega otročička, ki je nastajal. Tako da bi šel z obema z veseljem spet v posteljo in zaplodil še kakšno novo dete.

Plečnika ste izdali tudi v nemškem, češkem in angleškem jeziku. Bi se lahko reklo, da je to strip, ki ste ga najbolje "prodali", kako je pravzaprav s poslovno platjo v striparstvu v teh časih?

Drži, Plečnik je bil do sedaj naš najbolj prodajani artikel. Sicer pa v tujih prevodih ni kakega velikega finančnega učinka, obstaja neki pavšal, ki pa ni zelo visok. Je pa fino za ego, če te izdajajo v tujini. Skrivnost preživetja je v tem, da izbiraš teme, ki ne zanimajo izključno stripovske publike, ki v najboljšem primeru pokupi okoli 500 ali 600 izvodov, za toliko so šli denimo Meksikajnarji. Pri Cankarju in Plečniku pa je naklada šinila do številke 3000, kar pomeni, da smo dosegli publiko, ki stripov sicer ne bere.

Najnovejši strip je založila Knjižnica Velenje v sodelovanju s Knjigarno Buča, pomagale so tudi okoliške občine, torej so se za Kajuha zavzele njemu bližnje lokalne skupnosti. Kakšna je pravzaprav zgodba, ki je pripeljala do same realizacije "resnične zgodbe o ljubezni, poeziji, vojni in smrti"?

Spiritus movens celotne zgodbe o Kajuhu je Vlado Vrbič, nekdanji direktor Knjižnice Velenje, ki skrbi za Kajuhovo zapuščino. Vrbič je zasnoval zbirko Kajuh 100, orjaški projekt, v katerem bo skupno izšlo osem knjig, ki pokrivajo vse aspekte Kajuhovega življenja in izročila. Strip je sedmi del te impresivne zbirke. Projekt so založili v Knjižnici Velenje, pomagala je lokalna skupnost in rezultat je pred bralci. Mnogo babic, imenitno dete.

Scenarij je nastal po Vrbičevi knjigi Prestreljene sanje, koliko mora biti človek oboževalec človeka, da ga spodobno stripovsko obdela, ali se mora stripar temu pri svojem delu strogo ogibati?

Vsekakor mora obstajati neka iskra, kemija med avtorjem in junakom. Ne moreš preživeti enega leta intenzivnega druženja z nekom, za kogar ti ni mar. Ali ti gre celo na živce. Skrušeno priznavam, da o Kajuhu prej nisem kaj veliko vedel, poznal sem le nekaj pesmi, ko sem se poglobil v njegovo življenje in delo, me je očaral. Bil je povsem navaden fant, prijazen, skromen in topel, ki pa je pisal izjemno poezijo in jo vrhunsko interpretiral. V tem letu, ki sem ga preživel z njim, mi je zlezel pod kožo, je eden od ustvarjalcev, na katere smo lahko upravičeno ponosni in prav je, da jih slavimo.

V opisu lahko preberemo, da je Kajuh "bil prva rokenrol zvezda, slovenski Jim Morrison, Bob Dylan in John Lennon svojega časa, krik protesta in upora proti nasilju in krivicam" in da "danes doživljata njegova osebnost in poezija novo življenje pri mladih, ki ga sprejemajo kot glas nove generacije". Torej naj bi nove generacije strip razumele bolje in predvsem drugače kot predvojne ali povojne, ki so morda ideološko neprimerno bolj obremenjene?

Tako je. Kajuh je bil v času mojega odraščanja v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja ideološko zapovedan, socialistični sistem nas je na silo pital z njim, kar je pri nas zbujalo zavračanje in norčevanje. Ob rojstvu nove države je utonil v pozabo, v zadnjem času pa je spet izplaval na površje, tokrat brez ideološke zlo(upo)rabe. In ker Kajuhova poezija po ritmu, udarnosti, strasti in ekspresivni interpretaciji predstavlja svojevrstni rockovski prototip, so to prepoznali mladi, ki ga znova odkrivajo in ugotavljajo, kako zelo so Kajuhovi verzi spet aktualni v našem zmešanem sodobnem svetu.