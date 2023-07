Zveza Luke in Anamarie: Najstniška ljubezen, ki jo bosta okronala s poroko

Luka Dončić je svojo leto dni starejšo Anamario Goltes spoznal pri rosnih 12. letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki jo bosta kmalu okronala s poroko.

Z Luko Dončićem in njegovo izbranko Anamario Goltes se ob novici, da sta zaročena, veseli ves svet. Čestitke dežujejo, odzvali pa so se tako njuni slavni prijatelji kot oboževalci. Čeprav par podrobnosti iz vsakdanjega življenja skrbno skriva pred javnostjo, pa je za njuno ljubezensko zgodbo znano, da se je začela v najstniških letih in je z leti prerasla v resno in trdno zvezo.

Čeprav je v soju žarometov največkrat Luka, pa njegova 25-letna Anamaria, ki prihaja iz Zagorja ob Savi, prav tako ustvarja uspešno poslovno zgodbo. Kot najstnica je osvojila naziv Naj smrklja, njena kariera v modnih vodah pa se je začela vzpenjati, ko je takrat 19-letnica podpisala pogodbo z znano slovensko znamko spodnjega perila. Kmalu za tem so se ji odprla številna vrata, zaročenka Luke Dončića pa se trenutno ukvarja z ustvarjanjem vsebin na področju življenjskega stila in mode.

Košarkarju, ki je najprej blestel v Evropi, je spremljevalka ves čas stala ob strani, ga spremljala na tekmovanjih in ga podpirala v zasebnem življenju. Leta 2017 je skupaj z njim slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu, leto pozneje pa sta se skupaj fotografirala po finalni tekmi Evrolige. Kmalu za tem pa skupaj uživala na poroki slovenskega reprezentanta Jake Blažiča, mnogi pa so že takrat ugibali, ali bo Luka Anamario kmalu zaprosil za roko.

icon-expand Po zmagi v Istanbulu je Luka Dončić stekel v objem mame in izbranke Anamarie Goltes. FOTO: AP

Še pred koncem istega leta je Goltesova javno izpovedala ljubezen Luki, ko je na Instagramu pod njunimi tremi skupnimi fotografijami, ki so nastale na omenjeni poroki, zapisala: "Ljudje imajo najboljšega prijatelja, fanta, resnično ljubezen. Srečnica sem, da sem vse to našla v eni osebi." Takrat je 20-letnica potrdila, da sta s košarkarjem ponovno srečna, še prej pa priznala, da imata tudi onadva v razmerju vzpone in padce, tako kot vsi.

Čeprav je par takrat že živel ameriško pravljico, pa nista pozabila na svoje korenine. Anamaria je na ljubljanski fakulteti študirala ekonomijo in še naprej sodelovala s slovensko modno znamko, navdušila je tudi na modni brvi Slovenskega tedna mode, Luka pa je blestel na parketu kluba in v vlogi reprezentanta. V Dallasu se jima je pridružil tudi kuža Hugo. Kljub množici obveznost sta vedno našla nekaj časa za zabavo. Aprila 2019, ko je bil Luka na dobri poti, da posten novinec leta NBA lige, sta obiskala koncert zvezdnika Bad Bunnyja, kateremu je košarkar izročil svoj dres. Pevec pa ga je z veseljem sprejel in ga celo nosil med nastopom. Ko je bilo jasno, da je Luka osvojil laskavi naziv, so ga na gala prireditvi spremljale najpomembnejše ženske v njegovem življenju: mama Mirjam, babica Milena in srčna izbranka Anamaria.

"Moj novinec leta, ponosna sem nate," je takrat Anamaria zapisala na Instagramu, ob tem pa je delila fotografijo, na kateri pozira ob svojem izbrancu Luki na rdeči preprogi. Za ta poseben večer je Anamaria izbrala dolgo elegantno obleko z visokim razporkom, v kateri je razgalila ramena. Svoj videz je dopolnila z ročno torbico prestižne francoske modne hiše Yves Saint Laurent.

Da je Luka kljub slavi ostal skromen fant iz Ljubljane, poročajo številni, ki ga osebno poznajo, da je temu tako, pa je prav gotovo zaslužna tudi Anamaria, ki se je držala nasveta svojih staršev, naj dokonča študij in se je zavedala, da mora za uresničitev svojih sanj trdo delati in ostati na realnih tleh. "Še vedno sem na realnih tleh, ker po tem se nekako razlikujejo uspešni in najuspešnejši. Dokler boš ostal človek v sebi in imel čut za sočloveka, boš bolj uspešen, kot bi lahko sicer bil," je dejala v intervjuju na POP TV leta 2019.

Čeprav par v javnosti le redko govori o svoji zvezi, pa je Anamaria takrat dejala, da je zelo pomembno, da se partnerja med seboj podpirata: "V partnerski zvezi je zelo pomembno, da se partnerja podpirata. Vem, da sem bila jaz z mislimi na njegovi tekmi, on pa z mano na modni pisti," je povedala takrat 21-letnica, ki se je v času Lukove prve tekme tisto sezono sprehajala po modni brvi ljubljanskega tedna mode.

Decambra 2019 se je paru pridružila nova psička Gia, pasme švicarski ovčar, ki odtlej dela družbo pomerancu Hugu, leta 2022 pa se jim je pridružila še Viki. Čeprav sta leta 2020 bila že pravi zvezdniški par, pa se Luka in Anamaria vedno rada vračata v domovino ali vsaj uživata v slovenski glasbi. Poleti 2020 sta uživala na Mikonosu, kjer sta se zabavala ob poslušanju pesmi Ansambla Stil, že nekaj let pa se na počitnice odpravita na hrvaški otok Krk, kjer uživata v družbi prijateljev.

