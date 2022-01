Zveza na daljavo se ni izšla: Nadiya Bychkova naj bi bila samska

Da sta se Nadiya Bychkova in njen zaročenec Matija Škarabot razšla, je ekskluzivno poročal britanski Daily Mail. Ta v članku navaja, da je novico potrdil vir blizu para.

"Nadiya in Matija že nekaj časa nista skupaj. On je predan svoji nogometni karieri v Sloveniji, Nadiya pa zaradi plesne kariere večinoma živi v Londonu. Nastopanje v šovu Strictly Come Dancing in na turneji Strictly Live Tour sta ji vzeli pol leta in na koncu je njuna predanost delu njuno razmerje le še otežila. Med njima je še vedno veliko ljubezni in spoštovanja, Mila pa je in bo vedno njuna prioriteta," je ekskluzivno za Daily Mail potrdil vir blizu paru.