Zvezda večera na dogodku KikiFlyja nepričakovano postal kuščar

Veliko lepih besed o ustvarjalcu pa so imeli za povedati njegovi glasbeni kolegi."Kiki je mislim, da eden boljših vokalistov v Sloveniji, par let nazaj sem ga prvič slišala in sem si rekla, kako ta človek še ni eno glavnih imen," je povedala Zala Smolnikar. "Jaz mislim, da je on, čeprav ima kačjega pastirja na zaščitnem znaku, en tak kameleon, kakor koli spreminja te svoje ustvarjalne, glasbene barve, so to ponavadi ene take res super kombinacije," je dodal Balladero.