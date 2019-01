Zvezdana med Menopavzo pristala na urgenci

"V Novem mestu smo igrale Menopavzo, publika je bila navdihujoča, topla, smejoča V prizoru, ko jaz zapojem svojo 'tožbo' čez celulit in se zavihtim na okroglo mizico, se je zgodilo ... Mizica je popustila in sva obe zgrmeli po tleh, ujela sem se na desno roko in 'videla zvezde' od bolečine. Zagledala sem zaprepadene izraze soigralk , skozi možgane pa mi je zletelo 'show must go on', na odru se ne ustaviš, nikoli! Govorila sem tekst naprej, solze so mi tekle (od bolečine ), ljudje so se smejali, so mislili, da res jočem zaradi celulita ... Odigrale smo do konca, roka mi je visela ob telesu ... Samo eno silno željo sem imela, da je vse v redu z mojimi kostmi, da si nisem nič zdrobila,"je ob fotografijo z urgence na Facebooku, kjer so ji po nesreči med predstavo Menopavza oskrbeli roko, zapisala igralka Zvezdana Mlakar.

Ker je bila prej precej pod adrenalinom, so jo čez kako uro po koncu predstave odpeljali na urgenco, kjer so zanjo, kot je zapisala, dobro poskrbeli.

"Pregled je tekel hitro, jasno, prijazno in naj mi samo še kdo kaj reče slabega o našem zdravstvu! Cela sem, nič ni zlomljeno ali počeno, boli, a je celo, celo... Sreča ? Sreča spremlja pogumne ! Ha-ha, dokaz, da znam pasti in tudi vstati in da imam, ha-ha, dobre, močne kosti! Vsem, ki ste zame sinoči skrbeli, HVALA! Se vidimo danes na predstavi PRIZNAM v Rogaški Slatini!" je spodbudno in hrabro napisala igralka, ki jo pripetljaj očitno ni ustavil in bo napovedane predstave odigrala kljub povezani roki.