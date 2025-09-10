Zvezdana Mlakar: Zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo

Zvezdana Mlakar se je soočila s hudo zdravstveno preizkušnjo, zaradi katere je morala iti pod nož. "Nisem vedela, da imam v ledvici kamne, lahko, da so mi kdaj na kakšnem ultrazvoku to celo rekli, ampak jaz bolna res nisem velikokrat," je zapisala igralka in opisala svojo izkušnjo.
"Tako se je nekega torkovega jutra (mogoče pa celo prej, glede na herpes) ta kamenček odločil potovati. Zamašil mi je sečevod in doživela sem septični šok, tako čisto pravo, grozljivo sepso, zastrupitev krvi, ki vodi v smrt ali odpoved ledvic. Še dobro, da vsega tega takrat v tistih mukah, vročini in blodnjah nisem vedela. Hja, zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo," je dodala.
Igralka priljubljene serije Hiša ljubezni, ki jo lahko spremljate na VOYO, se je v objavi zahvalila bolnišnici Novo mesto in njenemu osebju, vsem, ki so ji stali ob strani, ter prijateljicama, ki sta ji pomagali do bolnišnice. Napad jo je namreč zagrabil med dopustovanjem na otoku.
Nanjo so se poleg vseh sledilcev spomnili tudi znani Slovenci, ki so pod eno od objav zapisali številne dobre misli. "Bejbi ljubim na daljavo, kmalu pa v živo, da bova čim prej spet plesala," je zapisal Tomaž Mihelič, "Vse dobro, draga Zvezdana... upam, da ni prehudo in da se čim prej pojaviš nazaj v vsej svoji moči," pa je zapisala Tina Gaber Golob.
"Zdaj sem doma, po operaciji, vstavili so mi stent, čakam na ponovno operacijo čez par mesecev, da mi razbijejo ta kamenček in odstranijo stent," je med drugim še zapisala Zvezdana Mlakar in dodala: "Huda učna ura, marsikaj v meni se je premaknilo."
