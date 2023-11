Zvezdani Mlakar zagorela hiša: V paniki sem pozabila številko gasilcev

"Bil je povsem običajen dan. Sama sem se ravno spravila k pisanju, gledala sem čez okno. Sin je šel v klet, da bi zakuril. Ko se je vrnil, si je pripravil sendvič, vmes sva se pogovarjala. Bil je obrnjen s hrbtom proti oknu, nato pa sem za njim zagledala nekakšen čuden dim," je pripoved o tem, kako se je začel eden njenih najhujših dni v življenju, začela Zvezdana Mlakar . "Naenkrat mi je šlo čez glavo, da dim ne more biti od zgoraj, ker vidim, da prihaja od spodaj, in takrat sem dojela, da nekaj gori," je nadaljevala igralka.

Nato se je začelo. Zvezdana in njen sin sta tekla dol, iz kurilnice se je valil bel dim. Tam so imeli peč na drva, kombinirano s plinom, in vedela je, da če bo eksplodiral plin, bo šla v zrak cela hiša. "V paniki so mi nehali delati možgani. To me je zelo pretreslo. Telefon sem imela v roki, a se nisem spomnila ne številke Policije ne številke gasilcev," se je spominjala trenutkov. Sin ji je rekel, naj gre po gasilne aparate, in čeprav se jih je učila uporabljati, se v tistem trenutku ni spomnila, kaj mora narediti. "Gasilne aparate imamo povsod, a v tisti paniki smo od petih našli samo dva," je priznala in dodala: "Ko se jih učiš uporabljati, je to mala malica, a sama ga nisem znala niti odpreti. V taki paniki si, da ti vse leti iz rok."

S sinom sta se borila proti ognju, nato klicala gasilce in sosede iz vasi. "Ljudje so nama takoj priskočili na pomoč, a glavnino sva rešila. Uspelo nama je ustaviti požar. Kasneje so nama rekli, da je bilo v prostoru 6000 stopinj Celzija," je razložila. Zvezdana pravi, da se določenih trenutkov sploh ne spomni. "Letala sva ven in notri, danes se počutim, kot da nimam telesa, od stresa nisem bila sposobna sploh veliko pomagati," je dodala.

K sreči sta tako ona kot tudi sin v redu, a njihova mačka žal ni imela take sreče. "Reševali smo vse živali, a šele kasneje sem ugotovila, da so zračniki povezani s prostorom, kjer je velikokrat tudi naša muca. Tam je bilo vse črno in nismo mogli priti do nje, nismo je mogli rešiti," je povedala. Ostale živali so zaprli v avtomobile, da jih gasilci ob prihodu ne bi povozili. "Ne predstavljam si, da bi imela v hiši otroka, do katerega ne moreš. Mislim, da bi se mi zmešalo," je dodala s tresočim glasom.