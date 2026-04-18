Zvezdnica Skrito v raju sina pospremila na maturantski ples

"Maturantski ples, poglavje zaključeno. Mati pozna žanr, sin pa začenja s prvo sceno, ona je le nekoliko naprej z zgodbo," je pod fotografijama, na katerih s sinom pozira na maturantskem plesu, zapisala igralka Aleksandra Balmazović, ki so jo gledalci bolje spoznali v vlogi Nade v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju.

Aleksandra Balmazović, ki je objavo na družbenem omrežju Instagram opremila s ključniki, med drugim tudi z besedno zvezo "brezpogojna ljubezen", je za priložnost nadela črno svetlikajočo se obleko, njen sin pa je za poseben mejnik v življenju izbral klasično črno moško obleko, ki jo je dopolnil s črnim metuljčkom.