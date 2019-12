Zvezdniki, ki so letos dobili naraščaj

Novorojenčki znanih Slovenk in Slovencev

V prvi polovici leta sta se razveselili manekenki Sanja Groharin Iris Mulej, ki sta o svojem naraščanju poročali tudi preko Instagrama. Veselo novico je sporočila tudi Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica dobrodelnega sklada Anina Zvezdica. Veselje v družino je prinesla tudi hčerkaLukata Šulića, štajerskega violončelista in člana dua 2CELLOS. Kot očeta sta se veselila še dva glasbenika Isaac Palma in raperZlatko. Veselo je bilo tudi pri športnikih, saj je v prvi polovici letošnjega leta postal oče kolesar Primož Roglič. Že tretjič je zibal nekdanji slovenski predsednik vlade Miro Cerar in najstrožji sodnik v šovu Zvezde plešejo Andrej Škufca.

V drugi polovici leta se je prihoda drugega otroka razveselila voditeljica POP IN-ana POP TV Ota Širca Roš,nekdanji novinar naše hiše Jure Bračko pa je dobil hčerko Floro. Zibal je tudi voditelj oddaje Svetna Kanalu A Gregor Trebušak,ki je hčerki podaril več kot 35 let staro posteljico. Prav tako se je razveselil prvega sina OskarjaMiha Vodičar, plesalec, ki smo ga spremljali v zadnjih dveh sezonah v šovuZvezde plešejo, sina pa je pozdravil tudi plesalecAndrej Rebula. Letos sta starša postala Jaka Hafner in Ana Podobnik, ki sta se spoznala v oddaji Ljubezen po domače. Tretjega otroka pa se je razveselil kuharski mojster in sodnik kulinaričnega šova Masterchef SlovenijaLuka Jezeršek. Novopečeni očka je postal tudi komikTin Vodopivec, pridružuje pa se mu glasbenik Jure Jaklič. Najbolj nenavadno izkušnjo pa je doživela Ana Dolinar Horvat, saj je rodila kar doma. Zadnja v letošnjem letu med znanimi Slovenci pa je dobila naraščaj Špela Pavlin, nekdanja članica skupine Atomik Harmonik.