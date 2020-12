Zvezdniki, ki so v letošnjem letu izdali knjige

Čas, ki smo ga v letošnjem letu večinoma preživljali doma, smo si lahko krajšali z literarnimi deli, ki so jih izdali slovenski in tuji zvezdniki. Biografije, slikanice za otroke, priročniki in druge knjige so nam dale vpogled v drugo ustvarjalno plat imen iz sveta zabave, nekatere izdane stvaritve pa so se zavihtele celo na same vrhove lestvic najbolj branih knjig tega leta.

Legendarna pevka Tina Turnerje v knjigi, ki je izšla v začetku decembra, spregovorila o življenjskem popotovanju, preprekah in izzivih ter bralcem ponudila nekaj nasvetov, kako premagati ovire in najti srečo v svojem življenju. V knjigi Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Goodse je dotaknila tudi trenutkov, ko je spoznala moža, ki je kar šestnajst let mlajši od nje. Priročnik za samopomoč je torej kombinacija njenih življenjskih zgodb in prikaza budističnih načel, ki jih je sama vpeljala v svoje življenje, ravno te prakse pa želi deliti tudi z bralci in jim pomagati, da bi zaživeli bolje. Pevska ikona ob tem priznava, da je o tovrstni knjigi sanjala desetletja. Največ uspeha je letos zagotovo požela knjiga Jessice Simpson. Avtobiografija Open Book, ki je izšla 4. februarja letos, je razkrila mnoge do sedaj še zamolčane skrivnosti priljubljene pevke in lastnice modnega imperija. Javnost je presenetila s priznanjem, da je bila v otroštvu žrtev spolne zlorabe, travmatična izkušnja pa je na njej pustila brazgotine, ki jih je celila z omamljanjem. Odvisnost jo je pripeljala tako daleč, da ji je osebni zdravnik v nekem trenutku povedal, da s svojim početjem resno ogroža svoje življenje. ''Uničevala sem se z alkoholom in tabletami,'' je zapisala Simpsonova.

icon-expand Simpsonova je februarja letos izdala knjigo in presenetila z mnogimi podrobnostmi iz otroštva. FOTO: Profimedia

Oboževalce je pretreslo njeno priznanje o spolni zlorabi. ''Zlorabe so se začele, ko sem bila stara šest let. Spomnim se trenutka, ko sem delila posteljo s hčerko družinskih prijateljev. Začela se me je dotikati po hrbtu in nato so sledile stvari, ob katerih sem se počutila skrajno neprijetno,'' je s svojo izpovedjo začela Jessica in nadaljevala: ''Od strahu sem otrpnila – na nek način sem bila prepričana, da sem to izzvala sama in da je vse skupaj moja krivda. Želela sem povedati staršem ... Bila sem žrtev, a sem se kljub temu počutila krivo,'' je zapisala v knjigi. Lestvice najbolj prodajanih in priljubljenih knjig tega leta jo uvrščajo v sam vrh, zapisane besede pa so dobile tudi svojo zvočno različico. Mariah Carey je pred izidom knjige The Meaning of Mariah Careypovedala, da je za nekaj takega potrebovala veliko volje in poguma:"Vse življenje sem zbirala pogum, da sem napisala svoje memoare."50-letna zvezdnica je na družbenih omrežjih, preden je avtobiografijo konec septembra predstavila bralcem, najavila: "Želim povedati zgodbo o vseh trenutkih – vzponih in padcih, zmagah in travmah, polemikah in sanjah, o vseh stvareh, ki so prispevale k razvoju osebe, kakršna sem danes." Ko je knjiga konec septembra ugledala luč sveta, je takoj postala uspešnica. Sestavljena je iz njenih spominov, napak, bojev in pesmi. "Vse je nefiltrirano. Z mislimi sem šla daleč v otroštvo in dala prestrašeni deklici močan glas. Pustila sem osamljeni in ambiciozni najstnici, da pove svoje mnenje, svojo stran zgodbe pa je povedala tudi izdana in zmagoslavna odrasla ženska,"je o svoji knjigi še povedala Mariah.

icon-expand Knjiga spominov priljubljene pevke Mariah Carey. FOTO: Instagram

IgralecMatthew McConaugheyse je odločil, da z oboževalci deli svojo življenjsko zgodbo. V knjigi Greenlights, ki je izšla 20. oktobra, je razkril nekaj dogodkov, ki so se mu zgodili, ko je bil še najstnik. Pri petnajstih je pod prisilo izgubil nedolžnost, pri osemnajstih pa ga je zlorabil moški. Šokiral je s svojo iskreno izpovedjo: ''Povod za prvi spolni odnos je bilo izsiljevanje, star sem bil 15 let.'' V avtobiografiji pa je še nekaj njegovih razmišljanj o tem grozljivem dejstvu. Zapisal je, da je bil v tistem trenutku prepričan, da bo zaradi tega dejanja in dejstva, da je spolno izkušnjo doživel pred poroko, šel v pekel:''Danes sem prepričan in upam, da temu ne bo tako.'' Oskarjevec je zapisal tudi, da ga je ob koncu najstniških let zlorabil tudi starejši moški: ''Star sem bil osemnajst let, ko me je do nezavesti udaril na zadnjih sedežih kombija.''V knjigi pa je bil iskren tudi glede zakona svojih staršev, ki sta bila kar trikrat poročena.

icon-expand Matthew McConaughey s svojo avtobiografijo Greenlights. FOTO: Profimedia

Kristen Bell, ki je igralka, producentka ter mama dveh deklic, se je odločila preizkusiti tudi kot pisateljica. Zvezdnica, ki je v animiranem filmuLedeno kraljestvo posodila glas liku Ane, se v otroškem svetu očitno več kot odlično počuti. Poleti je izdala knjigo za otroke, tematika pa se dotika socialne identitete ter poudarja povezovanje med ljudmi. Ob izidu je izrazila željo po tem, da bi delo skupaj prebirali starši in otroci ter ob tem razmišljali tudi o tem, kako postati boljši človek. V sodelovanju s prijateljem je spisala knjigo z naslovomThe World Needs More Purple People (Svet potrebuje več vijoličastih ljudi, op. a.). Zvezdnica je poudarila, da je ob pisanju imela v glavi zgolj en cilj, ki ga najbolje opiše beseda "vključevanje".''S to knjigo smo želeli otrokom podati navodila za ravnanje, ki se nagibajo k enakosti in povezovanju,'' je dejala.

icon-expand Kristen Bell in otroška knjižica o vijoličnih ljudeh. FOTO: Instagram story

Kot mlada ženska, ki je odraščala v osemdesetih in devetdesetih letih v New Yorku, ima Alicia Keys zelo burno preteklost, o kateri je pisala v avtobiografiji More Myself: A Journey. Zadnji dve leti, ki ju je preživela ob pisanju, si je vzela čas zase in se zazrla v preteklost. Globoko je razmislila o svojem življenju in se brez zadržkov iskreno predstavila drugim. Pri izdaji knjige ji je pomagalaOprah Winfrey, s katero sta zelo dobri prijateljici. "Počutim se kot mati, sestra, prijateljica. V marsičem čutim številne podobnosti med nama, občudovanje, oboževanje, in to je obojestransko. Zelo sem navdušena nad to mlado žensko,"je dejala Oprah in dodala: "Šele ko sem prebrala njeno knjigo, sem videla, kako dobra je v resnici. Ko berem njeno knjigo, v njeni zgodbi čutim in vidim velik del sebe. Upam, da bodo drugi videli isto." Na literarnem področju pa so bila letos aktivna tudi druga tuja zveneča imena. Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike je spisal že tretjo knjigo. Obljubljena dežela Baracka Obame je izšla 13. novembra, na 768 straneh pa se osredotoča na obdobje od njegovega otroštva do konca prvega predsedniškega mandata leta 2013. Režiser Woody Allen je svoje delo izdal 23. marca 2020. "Knjiga je temeljit popis njegovega življenja, tako po poklicni kot po zasebni plati. Opisuje svoje delo v gledališču, v filmskem svetu, na televiziji, v nočnih klubih in v tisku," so o delu zapisali v založniški hiši. Allen je v pisal tudi o svojih odnosih z družino, prijatelji in ljubeznimi svojega življenja. Bindi Irwinje kar pet let ustvarjala knjigo Creating a Conservation Legacy, v katero je vključila tudi raziskave svojega očeta, Steva Irwina."Zbirka je nastajala skoraj pet let. Vključila sem neštete arhive, očetove stare revije, zanimivosti avstralskega živalskega vrta in fotografije, ki sem jih našla v skritih kotičkih pisarne,"je ob izdaji zapisala Bindi. Knjiga obeležuje 50. rojstni dan avstralskega živalskega vrta Australia Zoo, bralce pa je na 272 straneh popeljala po dolgem zgodovinskem potovanju od odprtja živalskega vrta do danes.

icon-expand Bindi Irwin z družino predstavlja knjigo, v katero je vključila tudi raziskave pokojnega očeta. FOTO: Instagram

Pozornost pa sta vzbudili tudi dve knjigi, v nastanek katerih so bili glavni akterji vključeni zgolj posredno. 11. avgust je datum, ko je knjigaFinding Freedom, ki se dotika življenja Meghan Markle in princa Harryja, našla pot do bralcev. Delo, ki je že pred izidom vzbujalo veliko pozornosti, saj so posamezni delčki in informacije v javnost prihajali postopoma in tako stopnjevali napetost, opisuje pot kraljevega para, ki se je zaključila z izstopom iz kraljeve družine, par pa je tako našel svobodo, kot zgovorno pove tudi naslov knjige. Mesec dni pred tem pa je luč sveta ugledala knjiga 55-letne Mary Trump. Knjiga Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega moža na svetu je podala kritičen pogled na predsednika Trumpa, to pa je prvič doslej, da je kritično knjigo o Donaldu Trumpu napisal kdo iz njegove družine.

icon-expand Knjigo o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu je napisala njegova nečakinja Mary Trump. FOTO: Twitter

Leto 2020 pa je bilo pestro tudi za slovenske zvezdnike, saj so izdali nekaj knjig, ki so takoj po izidu našle prostor na policah številnih ljubiteljev pisane besede. Slovenskemu igralcu Radku Poliču je po več kot desetletju končno uspelo strniti svojo življenjsko zgodbo, ki je zapisana na kar 500 straneh. Biografija z naslovom Rac je prežeta s humorjem, pri nastanku pa je sodelovala Petra Pogorevc, ki je po več urah druženja z igralcem začutila njegov slog pripovedovanja in ga skušala posnemati tudi v omenjeni knjigi. Po več letih pregovarjanja in poskusih zapisovanja zgodbe, ki govori tako o otroštvu kot tudi o igralskem poklicu in zdravju, je končno našel način, kako se razgaliti pred bralci. Med predstavitvijo pa se mu je poklonil tudi igralski kolega. "Posadil si drevo, naredil si sina in končno si napisal knjigo. Pa ti si–ne vem, kaj bi rekel. Ej, stari, res si 'dec'," je hudomušno dejal Boris Cavazza.

icon-expand Radko Polič na predstavitvi knjige s kratkim naslovom: Rac. FOTO: Črt Piksi

Mladi kuharski mojsterAnže Kuplenik, ki je zmagal v peti sezoni šova MasterChef Slovenija, je novembra izdal svojo prvo kuharsko knjigo Chef svoje kuh'ne. Anže je povedal, da je knjiga primerna za vsakogar, tudi za čistega kuharskega začetnika: "Izhajal sem iz tega, da so v receptih poznane sestavine in poznani postopki, ampak sem jedi potem postavil na moderni nivo. Vseeno ni nič tako zahtevno, da amaterski, domači kuhar tega ne bi znal narediti in pripraviti."

icon-expand Anže Kuplenik s kuharsko knjigo Chef svoje kuh'ne. FOTO: Miki Pavlin

Kataya, ki smo jo kot imitatorko spremljali tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, se je v zadnjem letu intenzivno posvečala pisanju knjige. Letos je zaradi posebne situacije začutila, da je končno pravi čas za njeno prvo avtorsko delo: "Že od svojega 16. leta vem, da bom pisateljica, samo nekaj lekcij je bilo potrebnih, da lahko preko papirja in ostalih medijev pomagam drugim na poti do prebujenja in življenjskih naukov.'' Njena knjiga je napisana kot nekakšen učbenik življenja z rdečo nitjo duhovnosti. Pravi, da v knjigi bralcu želi bolečino, ne sreče, saj meni, da brez bolečine ne moreš občutiti sreče in je tudi ne znaš ceniti, niti ne boš vedel, kaj to je. ''Delo vsebuje mnogo vaj, ki sem se jih intuitivno naučila sama, opisala pa sem tudi, zakaj mislim, da se tudi dobrim ljudem dogajajo slabe stvari,'' je o novem projektu, ki ga je poimenovala Vrnitev k sebi,povedala Kataya. Tudi svetlolasa tekmovalka plesnega šova Kaja Vidmar je karanteno dodobra izkoristila. Napisala je namreč svojo prvo spletno knjigo, katere glavni cilj je spodbuditi dekleta k srečnejšemu življenju. Poleg nasvetov, kako življenje s pozitivno živeti iz dneva v dan, so v njej nazorno opisani tudi Kajini treningi za čvrsto postavo. Svojo prvo e-knjigo je naslovila Sama svoja prioriteta. Kot je povedala, je začela knjigo pisati oziroma ustvarjati že decembra 2019, a so ji mnoge obveznosti preprečile, da bi jo končala do datuma, ki si ga je sama postavila."Pa ne samo, da ni bilo časa in da je bil delovnik naporen, problem je bil tudi v tem, da se ne moreš samo usesti in začeti pisati. Mora biti pravi trenutek, energija, navdih, tako da sem v času karantenskega obdobja zaradi korone knjigo uspešno zaključila," je za naš portal povedala nasmejana zvezdnica. Štiri leta po tem, ko je Zala Djurić izdala svojo prvo knjigo,Zbrko poezije, se je odločila za drugačno literaturo. Starejša hči igralskega para Tanje Ribič in Branka Djurića je lansko poletje od prijatelja dobila idejo in se tako odločila, da napiše otroško zgodbo. Izdala jo aprila, manj kot leto dni po večernem druženju, ko je vzklila misel o otroški knjigi. Aprila, v dneh samoizolacije, ki jih je preživela ob najbližjih družinskih članih , se je najmlajšim bralcem predstavila s knjižico Samorog Samo.

icon-expand Igor Saksida in Rok Trkaj sta ponosna na projekt Repki. FOTO: Saša Kovačič

Pred tremi leti sta dr. Igor Saksida in raper Trkajnavdušila mladino z drznim prepletom poezije in rapa v knjigi z zgoščenkoKla kla klasika,novembra letos pa sta z novo knjigo in albumom Repkinajmlajše in njihove starše povabila v svet otroške poezije, iskrivega rapa in hudomušnih ilustracij. Knjiga, ki je namenjena otrokom, starim med tremi in enajstimi leti, ustreza tudi vsem, ki so mladi po srcu in bi se radi vrnili v svoje otroštvo. Trkaj je projekt opisal kot glasbeni, bralni in tudi didaktični pripomoček: ''Zanimivo je, da je že en dan po objavi učiteljica didaktično predavala snov iz Repkov. To se mi zdi res fascinantno, kako hitra in mogočna je danes kultura multimedije.''