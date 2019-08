Zvezdniki nekoč in danes

Veliko slavnih ljudi se na družbenih omrežjih spominja svojih šolskih dni in mladosti. Poiskali smo fotografije, kako so bili videti nekateri hollywoodski zvezdniki in znani Slovenci v otroštvu.

Novo šolsko leto je pred vrati, zato smo raziskali, kako so bili videti zvezdniki v svoji mladosti. Znani Slovenci na svojih družbenih omrežjih večkrat delijo prikupne fotografije iz otroštva ali začetka njihovih karier. Večje preobrazbe pa so doživele nekatere hollywoodske zvezde, ki so za želeno podobo privolile v različne operacije ali pa je preobrazba le plod dobrih stilskih preobrazb.

FOTO: Profimedia

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na Instagramu zelo aktiven in se redno spominja svojega otroštva in mladosti. Pred kratkim je objavil fotografijo, ko je bil še dijak, pod objavo pa je napisal: "Gimnazijska leta, v domači kuhinji. Mama pripravlja večerjo in me 'kao' moti med učenjem. Kar ni bilo čisto res, ker sem bil takrat do ušes zaljubljen in sem itak mislil samo na punco."

Svojih najstniških let se je spomnila tudi voditeljica Tara Zupančič: "Vsi smo bili in prav 'fajn' je, če kar malo ostanemo. Otroci ... In deklica spoznava, da je trepetajoč strah v notranjosti pravzaprav le energija, ki obstaja in obstoji le, če ji sama vdahne življenje. Spoznava, da je njeno poslanstvo ustvarjati kreativno izpeljanko vsega, kar je čisto, barvito in posebno. Kar kristalno zveni in lepo diši."

Pevka Tanja Žagar je začela svojo kariero zelo mlada in že takrat je blestela na televizijskih zaslonih, kjer je spretno izbirala besede. Pod posnetkom, ki ga je objavila na Instagramu, je zapisala: "Temu posnetku pa sem se iz srca nasmejala. Čudoviti in nepozabni spomini na sodelovanje pri projektu ŠKL."

Tudi pevka Nina Pušlar se je na podoben način kot Tanja v otroštvu preizkusila na televiziji. Pod posnetek, v katerem je predstavila tudi svoj prvi album, je zapisala: "Pisalo se je leto???"

Špela Grošelj pa se je spomnila prvega dne, ko je odkorakala v osnovno šolo: "Moj prvi šolski dan leta 1991. Že takrat sta bili zelena in rdeča odlična kombinacija, frizura na fantka mi je pa da(ja)la vetra še nadaljnjih šest let. In potem sem mamino teorijo: 'Boš imela boljše lase, če se boš strigla,' poslala v rit in iz gobe prešla na paž. To so bili časi ... Samo vseeno ne bi šla več nazaj."

"To pa so rože z moje prve premiere v življenju. Gerbere pa vrtnice so pa še zmeri 'in'," je zapisala Tanja Ribič pod fotografijo, ki zaznamuje začetek uspešne kariere.

Svoje sledilce na Instagramu je nasmejalDenis Avdić, ki se je pošalil, da je bil v devetdesetih kot Adi Smolar. Denisa bomo lahko tudi to jesen spremljali kot voditelja na POP TV v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

