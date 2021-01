Luč na koncu predora v tej koronakrizi je cepivo, na katerega številni komaj čakajo, da zaščitijo sebe in druge. Veliko pa je tudi skeptikov in teorij zarot, zato se ponekod nagovarjanja k cepljenju lotevajo tudi zvezdniki. Kako je pri nas? Nekateri znani obrazi, ki so se izpostavili z namero o cepljenju, so bili deležnih celo agresivnih odzivov.