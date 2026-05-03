Domača scena

Zvezdniki z več kot eno kariero: Od pekarne do ordinacije

Ljubljana, 03. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Lisa Kudrow

Tudi največje zvezde niso vedno živele samo od slave. Estradniki, ki danes polnijo stadione in strani rumenih revij, so nekoč delali v pekarnah, laboratorijih in predavalnicah. Nekateri med njimi so svoje običajne poklice ohranjali celo vzporedno s svojo slavo.

Malokdo ve, da je Lisa Kudrow, ki jo je svet vzljubil kot Phoebe v priljubljeni seriji Prijatelji, kar 8 let, tudi med snemanjem prvih sezon serije, delala v medicinskem laboratoriju kot raziskovalka glavobolov. Za to kariero jo je navdušil oče, ki je tudi sam opravljal enak poklic.

Lisa Kudrow in Matthew Perry
FOTO: Instagram

Tudi Lewis Hamilton že dolgo ni več "le" eden izmed najbolj uspešnih dirkačev Formule 1 vseh časov, svojemu življenjepisu je že pred leti dodal naziv glasbenika in modnega navdušenca, bolj pred kratkim pa je postal polnokrvni filmski producent. Podpisal se je namreč pod z oskarjem nominirani spektakel F1, potrdil pa je tudi sodelovanje pri nadaljevanju filma, kjer bo ponovno združil moči z zvezdniškim producentom Jerryjem Bruckheimerjem. "Bil je neusahljiv vir informacij, da smo film lahko naredili tako, kot je treba," je povedal režiser filma Joseph Kosinski.

Mayim Bialik, ki v priljubljeni seriji Veliki pokovci nastopa v vlogi nevroznanstvenice, je nevroznanstvenica tudi v resničnem življenju. 50-letnica pravi, da je v času snemanja serije morala kar pogosto pojasnjevati, zakaj se kot uspešna igralka še naprej ukvarja z znanostjo. "Biti znanstvenica je zame enako razburljivo kot biti umetnica," je zatrdila.

Igralci serije Veliki pokovci
FOTO: AP

Nekdanje medicince pa imamo tudi med domačimi znanimi obrazi; pred svojo odmevno pevsko kariero v skupini Pop Design je namreč Vili Resnik delal kot zdravstveni tehnik. Podobno prvo službo pa je opravljala tudi Lucija Selak, priljubljena pevka Ansambla Saša Avsenika, ki je kot medicinska sestra delala na žilni kirurgiji.

"Bila sem v ambulanti, v operacijski, naročala sem paciente," se spominja glasbenica. "Šele danes se zavedam, kaj mi je ta poklic dal, en krasen občutek, da nismo sami in da je lepo skrbeti drug za drugega," je še povedala.

Lewis Hamilton Mayim Bialik Lucija Avsenik

Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Naključni morilec
