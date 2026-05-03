Zvezdniki z več kot eno kariero: Od pekarne do ordinacije

Malokdo ve, da je Lisa Kudrow, ki jo je svet vzljubil kot Phoebe v priljubljeni seriji Prijatelji, kar 8 let, tudi med snemanjem prvih sezon serije, delala v medicinskem laboratoriju kot raziskovalka glavobolov. Za to kariero jo je navdušil oče, ki je tudi sam opravljal enak poklic.

Tudi Lewis Hamilton že dolgo ni več "le" eden izmed najbolj uspešnih dirkačev Formule 1 vseh časov, svojemu življenjepisu je že pred leti dodal naziv glasbenika in modnega navdušenca, bolj pred kratkim pa je postal polnokrvni filmski producent. Podpisal se je namreč pod z oskarjem nominirani spektakel F1, potrdil pa je tudi sodelovanje pri nadaljevanju filma, kjer bo ponovno združil moči z zvezdniškim producentom Jerryjem Bruckheimerjem. "Bil je neusahljiv vir informacij, da smo film lahko naredili tako, kot je treba," je povedal režiser filma Joseph Kosinski.

Mayim Bialik, ki v priljubljeni seriji Veliki pokovci nastopa v vlogi nevroznanstvenice, je nevroznanstvenica tudi v resničnem življenju. 50-letnica pravi, da je v času snemanja serije morala kar pogosto pojasnjevati, zakaj se kot uspešna igralka še naprej ukvarja z znanostjo. "Biti znanstvenica je zame enako razburljivo kot biti umetnica," je zatrdila.

Nekdanje medicince pa imamo tudi med domačimi znanimi obrazi; pred svojo odmevno pevsko kariero v skupini Pop Design je namreč Vili Resnik delal kot zdravstveni tehnik. Podobno prvo službo pa je opravljala tudi Lucija Selak, priljubljena pevka Ansambla Saša Avsenika, ki je kot medicinska sestra delala na žilni kirurgiji.

