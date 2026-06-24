Zvezdniška ekipa Talentov se z nostalgijo spominja poletnih šolskih počitnic

Poletnih šolskih počitnic se z nostalgijo spominja tudi zvezdniška ekipa šova Slovenija ima talent. "Mi smo poletje preživljali zunaj, bili smo vsi 'potolčeni', bili smo vsi dehidrirani, premalo smo pili," se svojih poletnih dni spominja voditelj šova Sašo Stare. "Pojdite čim več na kakšne bazene s prijatelji ali pa na morje, če lahko, ali pa k babici mogoče, jaz sem zelo rada v Prekmurje k babici hodila. Samo da je trava nekje okrog, da lahko z bosimi nogami po travi tečeš in ješ borovnice iz grmovja," je dejala voditeljica šova Melani Mekicar.

"Pojdite ven, brcajte žogo, družite se s prijatelji, smejte se, delajte napake, pojdite pa se pomažite z zemljo, v glavnem živite svoje otroštvo, uživajte ga," je dejala žirantka šova Alya. "Čim bolj brezskrbno. Letite naokoli, pojdite se kopati, berite knjige, pogovarjajte se s prijatelji, dolgčas naj vam bo, pač vse, samo na šolo nič ne pomislite, če nimate nobenih zaostalih obveznosti ... Upam, da čim manj, ampak pač nič, nič, ker takih poletij ni prav veliko, si misliš, da jih bo veliko, pa jih ni," pa svetuje žirantka Slovenija ima talent Nuška Drašček.

Z nostalgijo na čas poletnih šolskih počitnic gleda tudi nekdanji predsednik države. "Jaz sem lani prvič razmišljal, da bi obudil še eno tradicijo iz mladosti in to je, da bi bil učitelj v kampih Zveze prijateljev mladine, jaz sem to počel kot študent, štiri leta," je dejal žirant šova Borut Pahor in dodal: "To je bilo delo, ki me je zelo izpopolnjevalo, in ko je bilo konec poletja, sem to kar pogrešal."