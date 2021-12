Zvezdniške poroke pri nas in v tujini: od Primoža Rogliča do Paris Hilton

Olimpijski prvak Primož Roglič in njegova žena Lora sta v sredini oktobra dahnila usodni da na intimni poroki v Vili Vipolže v Goriških brdih v krogu družine in prijateljev. Med povabljenci je bil tudi Zvone Pograjc , Rogličev bivši skakalni trener, ki je tokrat stopil v čevlje ženinove priče. Primož in Lora, starša malega Leva , sta se takoj po poroki odpravila na zaslužen oddih po naporni in uspešni kolesarski sezoni, in sicer na medene tedne, ki sta jih preživljata v tropskih krajih.

Kolesarski as Primož Roglič in njegova žena Lora, ki glede zasebnosti ostajata zadržana, sta svojim oboževalcem in javnosti vseeno dala majhen vpogled, kako je bil videti eden najlepših dni v njunem življenju. Mladoporočenca sta namreč na družbenih omrežjih delila nekaj poročnih utrinkov. Kot lahko vidimo, je ženin na veliki dan nosil klasično moško črno obleko, nevesta Lora pa je nosila dolgo in razkošno belo obleko z vlečko in tančico. Lora je v desni roki nosila poročni šopek, za pričesko pa je izbrala elegantne kodre.

Priljubljeni slovenski pevec Anej Piletič , član dua BQL in njegova srčna izbranka Iza Hrastnik Fink sta si na zadnjo avgustovsko soboto izmenjala poročne zaobljube. Slovesnost je potekala v Celju, na poročnem obredu pa jima je prepevala ženinova glasbena kolegica Nika Zorjan , ki je zapela svoji najnovejši uspešnici Za vedno in Zate dovolj.

Nevesta je na poročni dan blestela v čudoviti beli obleki. Lase je tokrat imela skodrane in spuščene, videz pa je dopolnila s tiaro. Medtem se je ženin odločil za svetlo sivo obleko, belo srajco in kravato, svojemu športno-elegantnemu slogu pa je dodal bele superge.

Pevka Saša Lendero in glasbeni producent Miha Hercog , ki sta skupaj že več kot dve desetletji, sta dolgoletno ljubezen letos vendarle okronala s poroko. Poročne zaobljube sta si izmenjala na slovesnosti v Cerkljah na Gorenjskem, Saša in Miha pa sta se poročila na sanjski lokaciji sredi narave. Kot so na družbenih omrežjih kasneje zapisali znani obrazi, med katerimi so bili tudi Špela Grošelj, Domen Kumer in Jože Potrebuješ, je bil poročni obred nabit s čustvi in ljubeznijo, slavje pa se je zavleklo do poznih jutranjih ur.

Spomnimo, da sta člana dua BQL , Anej in Rok Piletič , lani decembra izdala pesem Budala, ki govori o zamujeni priložnosti in predolgem čakanju na odločitev o tisti 'ta pravi'. Ob koncu videospota pa je Anej razkril veselo novico, da je zaprosil svojo izbranko Izo.

Luka in Maruša , ki sta v oddaji Vrtnice in vino poskrbela za zabavne komentarje, sta namreč zgolj mesec dni po zaroki skočila v zakon. Poroke so se poleg družine in prijateljev udeležile tudi tri tekmovalke šova Sanjski moški Kaja , Anja Širovnik in Nina Savnik .

Srečo v ljubezni pa je našel tudi Rogličev kolesarski kolega, kolesarski as Tadej Pogačar . Ta je svojo srčno izbranko, prav tako kolesarko Urško Žigart , tik pred začetkom svetovnega prvenstva v Belgiji septembra zaprosil za roko. Kot je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji in bronasti z letošnjih olimpijskih iger zapisal pod fotografijami srečnega para na Instagramu, je njegova izbranka privolila, ko jo je zaprosil za roko.

Spomnimo, da sta dolgoletna zaljubljenca zaroko sklenila v zadnji epizodi oddaje Vrtnice in vino , potem ko jima je Gregor Čeglaj pripravil romantično večerjo. Luka je takrat pokleknil pred Marušo in dejal: "Zelo te imam rad. Hvala ti za 15 let, za dva čudovita sončka. Najrajši te imam in vem, da si tega zelo želiš. Upam, da nama uspe do konca življenja. Bi se poročila z mano?" In tako sta začela pisati svojo poročno pravljico.

"Imaš le eno življenje in ona je moja. Sanje so se uresničile in rekla je da," je Pogačar zapisal na Instagramu, bodoča nevesta pa je ob fotografijah zaroke, med katerimi je pokazala tudi zaročni prstan, izbrancu sporočila: "Večnost s tabo se zdi prekratka."

"Najlepše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ in nanje niti ne misliš. Usoda naju je pripeljala skupaj in naju združila. Ko sva se v šovu spoznala, sva ostala skupaj v dobrem in slabem in res sem vesela, da sva ostala skupaj," je o izbrancu za naš portal 24ur.com povedala Nina, ki je srečna v objemu svojega sanjskega kmeta: "V življenju se vedno zgodi, da najdeš človeka ob pravem času na pravem mestu. Našla sem svojega sanjskega moškega in to mi pomeni več kot kakršni koli nazivi in podobno."

Pravijo, da v tretje gre rado in s tem bi se verjetno strinjala tudi voditeljica, komunikacijska trenerka in podjetnica Saša Einsiedler, ki se je prejšnji mesec zaročila s profesorjem Andrejem, s katerim sicer praznujeta že osem let skupne ljubezni.