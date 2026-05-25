Domača scena

Zvita Feltna obeležila 20 let delovanja: Težko verjamemo, kaj se je zgodilo

Dutovlje, 25. 05. 2026 17.38 pred 52 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.K.
Zvita Feltna

Zasedba Zvita Feltna je ob svojem dvajsetletnem jubileju na domačem Krasu priredila svoj doslej največji koncert. Odmeven glasbeni projekt je na prizorišče privabil množico oboževalcev, ki so skupaj s skupino in številnimi glasbenimi gosti obeležili bogato glasbeno kariero. "To ni bil več samo koncert, ampak projekt, ki smo ga gradili več mesecev," so priznali člani zasedbe.

Dutovlje so v petek zvečer pokale po šivih. Skupina Zvita Feltna je ob 20-letnici delovanja pripravila največji koncert svoje kariere kar na domačem Krasu. Razprodan open-air dogodek je privabil večtisočglavo množico obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, ki je skupaj s fanti iz skupine skoraj tri ure pela njihove največje uspešnice.

Skupina Zvita Feltna obeležila drugo desetletje delovanja
FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Čeprav so fantje vajeni velikih veselic in koncertov, priznavajo, da je bil občutek pred jubilejnim nastopom drugačen. "Prvič v karieri smo imeli koncert pripravljen res do zadnje podrobnosti. Imeli smo playlisto, vaje, produkcijske sestanke, ogromno priprav in velikansko ekipo ljudi okoli sebe. To ni bil več samo koncert, ampak projekt, ki smo ga gradili več mesecev. Pred nastopom je bila prisotna tudi nervoza, ker smo si res želeli, da ljudje to zgodbo začutijo tako, kot smo jo mi," so povedali člani zasedbe.

Skupina je pripravila spektakularen večer
FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Ob jubileju so jih na odru podprli tudi številni glasbeni prijatelji. Z njimi so praznovali Miran Rudan, Fehtarji, Stil, Vzrock, Tequila, Djomla KS, Gas Kras in Fredi Miler, ki so vsak po svoje dodali del energije v že tako razgreto atmosfero. "Najlepše pri vsem skupaj je bilo ravno to, da se je čutilo prijateljstvo. Vsi gostje so se odzvali na res lep način in to nam pomeni ogromno. Včasih pozabiš, koliko ljudi v glasbi spremlja tvojo zgodbo in koliko spoštovanja se skozi leta zgradi med glasbeniki. Ta večer se je to res začutilo. Na odru, v zaodrju in med publiko," so povedali glasbeniki, ki pa so poudarili tudi pomen ekipe v ozadju. "Brez ekipe, tehnikov, prijateljev in naših družin tega koncerta ne bi mogli izpeljati. Na odru nas vidi pet, v ozadju pa stoji ogromno ljudi, ki dihajo s tabo in verjamejo v zgodbo," so med drugim dodali.

Obiskovalci so bili nad koncertom navdušeni
FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Fantje priznavajo, da bodo občutke po jubilejnem koncertu še dolgo nosili s sabo. "Ko danes pogledamo nazaj, še vedno težko verjamemo, kaj se je zgodilo. Takšne stvari se ne zgodijo pogosto in zavedamo se, da marsikateri bend tega nikoli ne doživi. Zato smo res hvaležni vsakemu človeku, ki je prišel, pel z nami in bil del te zgodbe. To je bil večer, ki ga ne bomo nikoli pozabili," so strnili člani skupine Zvita Feltna.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mijavci
25. 05. 2026 18.30
Spoštujem vse bande, ki se v živo trudijo igrati in zabavati folk, da pa mi bo nekdo na veselici iz USB ključka vrtil komade na odru pa zobe sončil, to pa je poneumljanje in norčevanje iz tistih ki pridejo na prireditev.
presnet
25. 05. 2026 18.24
Saj ni res, pa je.
Pajo_36
25. 05. 2026 18.19
NE morem verjeti, kako so danes mulci konformni sovjim staršem. Kako se ne znajo kao nekaj upreti, mi ni šanse, da bi kdorkoli poslušal tako muziko kot tastari. Sem rojen na vasi in takrat ni bilo govora it na eno gasilsko veselico, to je blo tolk kr neki, vsi so bili ali rokerji, metalci, punkerji, raverji in tako dalje. Rockabilliji so bili tud ful cool. Kej bojo teli Sveni Larsi se udeležili underground nelegalne tehno zabave, kjer elektriko izključijo polcaji in se cela dvorana dere: p...., p..... ! Mamice, pa energijske pjače, pa Mcdonalds, pa neumnosti na Tiktoku. Kako srečo sem imel, da sem bil 18 leta 2002. Hvala bogu ! Nas ni bilo tri dni doma, pol si sam šamar dobu od tastare, kakšno javljanje kje si pa to, v petek SubSub v Tivoliju, sobota Ambasada, nedelja roza k4, pondelk zjutraj pa dam, predenj so šli starci v službe... Hehe top leta, pogrešam to Ljubljano !
Herba
25. 05. 2026 18.05
To je možno samo še v Sloveniji... da tak krš od benda dočaka dvajset let. Poneumljajoče besedila in video posnetki, povedo ogromno tudi o nas...
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Ja, Chef!
