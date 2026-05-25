Zvita Feltna obeležila 20 let delovanja: Težko verjamemo, kaj se je zgodilo

Dutovlje so v petek zvečer pokale po šivih. Skupina Zvita Feltna je ob 20-letnici delovanja pripravila največji koncert svoje kariere kar na domačem Krasu. Razprodan open-air dogodek je privabil večtisočglavo množico obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, ki je skupaj s fanti iz skupine skoraj tri ure pela njihove največje uspešnice.

Skupina Zvita Feltna obeležila drugo desetletje delovanja FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Čeprav so fantje vajeni velikih veselic in koncertov, priznavajo, da je bil občutek pred jubilejnim nastopom drugačen. "Prvič v karieri smo imeli koncert pripravljen res do zadnje podrobnosti. Imeli smo playlisto, vaje, produkcijske sestanke, ogromno priprav in velikansko ekipo ljudi okoli sebe. To ni bil več samo koncert, ampak projekt, ki smo ga gradili več mesecev. Pred nastopom je bila prisotna tudi nervoza, ker smo si res želeli, da ljudje to zgodbo začutijo tako, kot smo jo mi," so povedali člani zasedbe.

Skupina je pripravila spektakularen večer FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik

Ob jubileju so jih na odru podprli tudi številni glasbeni prijatelji. Z njimi so praznovali Miran Rudan, Fehtarji, Stil, Vzrock, Tequila, Djomla KS, Gas Kras in Fredi Miler, ki so vsak po svoje dodali del energije v že tako razgreto atmosfero. "Najlepše pri vsem skupaj je bilo ravno to, da se je čutilo prijateljstvo. Vsi gostje so se odzvali na res lep način in to nam pomeni ogromno. Včasih pozabiš, koliko ljudi v glasbi spremlja tvojo zgodbo in koliko spoštovanja se skozi leta zgradi med glasbeniki. Ta večer se je to res začutilo. Na odru, v zaodrju in med publiko," so povedali glasbeniki, ki pa so poudarili tudi pomen ekipe v ozadju. "Brez ekipe, tehnikov, prijateljev in naših družin tega koncerta ne bi mogli izpeljati. Na odru nas vidi pet, v ozadju pa stoji ogromno ljudi, ki dihajo s tabo in verjamejo v zgodbo," so med drugim dodali.

Obiskovalci so bili nad koncertom navdušeni FOTO: Tomaž Povodnik in Sven Šebenik