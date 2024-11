Zvita feltna s študenti predčasno proslavila noč čarovnic

Vampirji, hudički in druge strašljive maske, predvsem pa zabave željni mladi, so se v torek zvečer zabavali v družbi priljubljene primorske zasedbe Zvita feltna. Skupaj so tako predčasno proslavili noč čarovnic in znova dokazali, da ni boljšega kot dober študentski žur. Z zabavnimi glasbeniki smo poklepetali že pred samim nastopom. So se njihove napovedi o nori noči uresničile?