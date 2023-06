Borštnikovo srečanje se s slovesnim odprtjem preveša v drugo polovico, kjer bo v ospredju tekmovalni program. Prvi teden festivala je bil v znamenju tujih gostovanj, ki jih je zaključila nocojšnja otvoritvena predstava Vihar iz Torina. "Maribor ponovno postaja gledališka prestolnica Slovenije," je dejal umetniški direktor Aleš Novak.

Letošnji program festivala je po njegovih besedah ponovno zasnovan kot predstavitev vrhunskih dosežkov ustvarjalk in ustvarjalcev slovenskega gledališča slovenskemu in tujemu občinstvu. "Vanj smo uvrstili predstave, za katere smo prepričani, da jih mora videti čim več čim bolj raznolikega občinstva. Ob njih se pomembno postavlja tudi zanimiva in samosvoja študentska ustvarjalnost, hkrati je program zasnovan mednarodno. Ponuja izbor tujih predstav in mednarodno zasnovanih aktivnosti, vključno z delavnicami tujih uveljavljenih ustvarjalcev, s tem pa omogoča primerjavo in estetsko umeščanje slovenskega gledališča tudi v širšem kulturnem prostoru," je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak v nagovoru zbranim na nocojšnji slovesnosti v Dvorani Ondine Otta Klasinc SNG Maribor. "Upam, da bomo slovensko gledališče prikazali v najboljši možni luči. Do zdaj smo z izvedbo zadovoljni. Veliko prestav je razprodanih in verjamem, da je to dober obet tudi za drugo polovico festivala," je dodal.

Maribor z Borštnikovim srečanjem ponovno gledališka prestolnica. FOTO: Bobo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila, da je Borštnikovo srečanje najpomembnejši slovenski gledališki festival. "Gre za prestižno prireditev. Nagrade tukaj imajo poseben pomen, tako znotraj Slovenije, odmevajo pa tudi zunaj. Festival odpira vrata mednarodni prepoznavnosti slovenskih ustvarjalcev, ustvarjalk in gledališča," je dejala. Meni, da je dobro, da je festival po novem v začetku poletja. "Mislim, da so se ljudje navadili, da je ob zaključku sezone. Tako daje krono plodnemu in trdemu delu slovenskega gledališča, ki ga tukaj proslavljamo z res izbranim naborom predstav in potem tudi podelitvijo Borštnikovega prstana, ki ga tokrat dobi mariborska igralka. Mislim, da to tudi kaže na kakovost celotne ekipe tukaj," je še povedala.