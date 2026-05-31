Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
POP IN

Dua Lipa je poročena

London, 31. 05. 2026 18.34 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Dua Lipa

Pevka Dua Lipa in britanski igralec Callum Turner sta si v Londonu obljubila večno zvestobo. Par se je poročil na intimnem civilnem obredu v znameniti londonski poročni dvorani Old Marylebone Town Hall, kjer so bili prisotni le najožji družinski člani in prijatelji.

29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.

Po poročanju britanskih medijev gre za uradni civilni obred pred precej bolj razkošnim večdnevnim praznovanjem, ki naj bi ga prihodnji teden pripravila na Siciliji. Med povabljenimi naj bi bili številni znani obrazi iz sveta glasbe in filma, med drugim pevki Charli XCX in Tove Lo. Britanski mediji celo ugibajo, da bi lahko na slavju nastopil tudi Elton John, s katerim je Dua Lipa leta 2021 posnela uspešnico Cold Heart.

Par je zvezo javno potrdil leta 2024, zaroko pa konec istega leta. V intervjuju za britanski Vogue je Dua Lipa lani dejala, da je bila nad zaroko navdušena, saj ji je Turner prstan oblikoval po posvetu z njeno sestro Rino.

Old Marylebone Town Hall velja za eno najbolj priljubljenih poročnih lokacij med zvezdniki. Tam so se med drugim poročili tudi Paul McCartney, Liam Gallagher in številni drugi znani obrazi britanske javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letna Dua Lipa velja za eno najuspešnejših glasbenic svoje generacije. V zadnjih letih je osvojila več grammyjev, razprodala svetovne turneje in postala ena najbolj prepoznavnih pop ikon na svetu. 

Njen soprog, 35-letni Callum Turner, pa je v zadnjih letih vse bolj uveljavljeno ime v Hollywoodu, britanski mediji pa ga omenjajo celo med možnimi prihodnjimi igralci Jamesa Bonda.

dua lipa poroka

Rod Stewart le nekaj ur pred začetkom odpovedal svoj koncert

Umrla sestra oskarjevke Jamie Lee Curtis: Moja prva prijateljica

24ur.com Dua Lipa delila prvo fotografijo s fantom
24ur.com Dua Lipa in Callum Turner sta zaročena
Zadovoljna.si Moški, za katerim norijo vse, naj bi zaročil svojo izbranko
24ur.com Chris Evans potrdil, da je poročen: Načrtovanje poroke je naporno
Zadovoljna.si Po petih letih sta dahnila usodni 'da'
Moskisvet.com To lepotico je oženil slavni didžej
24ur.com Paris Hilton se je poročila
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
31. 05. 2026 19.46
čudno da na hohcajt ni bil povabljen bivši komunist lažnivi janša...bi bil domač kot v Prištini kjer so mu " dali " častni dr...koliko to stane mogoče ve telekom al pa šlogarca...ker je dama s Kosovo...al pa vsaj domoljub grims ki izdaja hiše družinam s kosova...
Odgovori
0 0
Artechh
31. 05. 2026 19.23
Napisal ste britanski igralec, zakaj ne pise albanska pevka?
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
dominvrt
Portal
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725