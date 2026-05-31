Dua Lipa je poročena

29-letna zvezdnica je za poročni obred izbrala belo opravo, klobuk in rokavice, medtem ko je 35-letni Turner nosil temno modro obleko. Po poroki so mladoporočenca pred matičnim uradom pričakali sorodniki in prijatelji, ki so ju posuli s konfeti.

Po poročanju britanskih medijev gre za uradni civilni obred pred precej bolj razkošnim večdnevnim praznovanjem, ki naj bi ga prihodnji teden pripravila na Siciliji. Med povabljenimi naj bi bili številni znani obrazi iz sveta glasbe in filma, med drugim pevki Charli XCX in Tove Lo. Britanski mediji celo ugibajo, da bi lahko na slavju nastopil tudi Elton John, s katerim je Dua Lipa leta 2021 posnela uspešnico Cold Heart.

Par je zvezo javno potrdil leta 2024, zaroko pa konec istega leta. V intervjuju za britanski Vogue je Dua Lipa lani dejala, da je bila nad zaroko navdušena, saj ji je Turner prstan oblikoval po posvetu z njeno sestro Rino.

Old Marylebone Town Hall velja za eno najbolj priljubljenih poročnih lokacij med zvezdniki. Tam so se med drugim poročili tudi Paul McCartney, Liam Gallagher in številni drugi znani obrazi britanske javnosti.