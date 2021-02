Eden najbolj slavnih parov se ločuje, kaj pa so razlogi?

Skoraj osem mesecev je bilo veliko ugibanj o tem, ali se ali se ne ločujeta, zdaj pa je tudi uradno: eden od najbolj slavnih parov in najbogatejši slavni par se ločuje. Kim Kardashian West, zvezda resničnostne televizije in kozmetike, je v petek vložila elektronski zahtevek za ločitev od glasbenika, producenta in "faliranega" predsedniškega kandidata Kanyeja Westa. Veliko bosta morala razdeliti po skoraj sedmih letih zakona, v katerih sta štirikrat postala starša. O njunem zakonu in razlogih za ločitev poroča naš londonski dopisnik Brane Kastelic, ki ko ima čas, na našem portalu zadovoljna.si pomaga parom v težavah.

