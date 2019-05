Živimo v času, ko visok libido ni več 'kul'?

Družbeni odnosi so se spremenili, Spice Girls so uveljavile feminizem pri mladih dekletih, vsi so noreli za komer koli so pač želeli. Spolno poželenje pa je ubralo svojo pot. Že po dvanajstih letih v novem tisočletju se je pokazalo, da je pogostost spolnih odnosov upadla za kar dvajset odstotkov glede na prejšnjo raziskavo leta 2000. Časopis The Guardian pa je poročal, da je bil največji upad spolne aktivnosti v starostni skupini 25 do 35-letnikov, ženske pa so medtem poudarjale, da manj seksajo, a z več partnerji.

Z novim tisočletjem se je očitno zgodilo nekaj groznega. Življenje brez spolnosti je bilo prej rezervirano za poročene pare, duhovnike, nune in evnuhe, le malo komu pa je padlo na misel, da bi se to lahko zgodilo mladim, tistim, ki bi morali biti na vrhuncih spolnih moči. S tem se je, če za trenutek pogledamo s pozitivne strani, morda znižal odstotek nezaželenih nosečnosti po prvem seksu, ali jemanje tabletke "dan potem", a kaj bi to, poreče marsikdo.

Najnovejše britanske raziskave pa so pokazale, da milenijci v povprečju seksajo manj kot petkrat na mesec, moški 4,9-krat in ženske 4,8-krat. Še pred desetletjem pa so bile te številke 6,2-krat oz. 6,3-krat. Menda gre za splošni konsenz, da gre to pripisati "modernemu slogu življenja", kar pomenljivo najbrž pomeni, da so starši mladih ljudi od njih precej več seksali v 80. letih prejšnjega stoletja in očitno je tako še dandanes.

Dejstvo je, da je zdaj stopnja depresivnosti in anksioznosti ljudi precej visoka, pop kultura je "hiperseksulaizirana", golota na spremlja praktično na vsakem koraku, pornografija je prosto dostopna, hkrati imajo ljudje nerealistična pričakovanja glede spolnosti, spoznavanjo se prek spleta in ne več v živo, bojijo se predati drug drugemu oz. jih je strah izgube nadzora, jemljejo antidepresive in tako naprej. Vse to vpliva na spolne aktivnosti, hkrati pa je potrebo po tem in na moč libida v veliki meri zamenjala obsesija s kariero in družbenim statusom. Težko je v materialnem smislu imeti kaj od seksa, če nisi ravno spolni delavec, mar ne?

Čakanje na "pravega", medtem ko gradite svojo kariero, hkrati pa se učite iz knjig za samopomoč in obiskujete terapevta vas tudi ne more pripeljati do zadovoljivega spolnega življenja. Za samske ljudi je spletno zmenkarjenje zagotovo izgubilo šarm dejanskih zmenkov, četudi je to pomenilo, da si se moral prek stacionarnega telefona pred tem pogovarjati z dekletovimi starši.