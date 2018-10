Zmote o ženski seksualnosti

Je res skoraj vse, kar verjamemo o ženskah, poželenju in nezvestobi napačno? Je napačno prepričanje, da imajo moški močnejši spolni nagon? So res bolj nezveste ženske in težje prenašajo monogamijo kot moški? Nove raziskave to potrjujejo, trdi ameriška sociologinja in antropologinja Wednesday Martin v svoji novi knjigi.