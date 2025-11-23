Evrovizija spreminja pravila po kontroverznem rezultatu Izraela

Med novostmi so po poročanju BBC zmanjšali število glasov, ki jih lahko odda posamezen gledalec, z 20 na 10, kar naj bi preprečilo manipulacije in povečalo pravičnost glasovanja. Žirije, ki so bile doslej vključene le v finalu, pa se bodo vrnile tudi v polfinale, da se zagotovi raznolikost in kakovost glasbe ter upošteva želje publike.

Organizatorji so prav tako uvedli prepoved, da bi nastopajoči ali televizijske hiše sodelovali v promocijskih kampanjah tretjih oseb, vključno z vlado. Lani so se namreč pojavile informacije, da je izraelska državna agencija plačala oglase in uporabljala državne kanale na družbenih omrežjih za spodbujanje glasovanja za izraelskega izvajalca.