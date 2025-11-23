Evrovizija spreminja pravila po kontroverznem rezultatu Izraela

Med novostmi so po poročanju BBC zmanjšali število glasov, ki jih lahko odda posamezen gledalec, z 20 na 10, kar naj bi preprečilo manipulacije in povečalo pravičnost glasovanja. Žirije, ki so bile doslej vključene le v finalu, pa se bodo vrnile tudi v polfinale, da se zagotovi raznolikost in kakovost glasbe ter upošteva želje publike.
Organizatorji so prav tako uvedli prepoved, da bi nastopajoči ali televizijske hiše sodelovali v promocijskih kampanjah tretjih oseb, vključno z vlado. Lani so se namreč pojavile informacije, da je izraelska državna agencija plačala oglase in uporabljala državne kanale na družbenih omrežjih za spodbujanje glasovanja za izraelskega izvajalca.
Med tehničnimi novostmi organizatorji obljubljajo izboljšano spremljanje glasovanja, da bi odkrili morebitne prevare ali koordinirane aktivnosti, ki bi lahko vplivale na izid.
Direktor Evrovizije Martin Green je poudaril, da spremembe ne ciljajo na posamezno državo, temveč so odgovor na večletne prakse promocije, ki se po njegovih besedah "ne skladajo z duhom tekmovanja." Cilj novih pravil je ohraniti Evrovizijo kot nevtralen in nepristranski prostor, kjer sta glasba in enotnost v ospredju.
Nekatere države, med njimi Španija, Irska, Slovenija, Islandija in Nizozemska, so že napovedale, da bi bojkotirale prihodnje tekmovanje v primeru izraelske udeležbe, ki še ni dokončno potrjena. Glasovanje o sodelovanju Izraela je bilo zaradi nedavnih dogodkov na Bližnjem vzhodu preloženo, razprava pa naj bi potekala na decembrskem srečanju, piše BBC.
Naslednja, 70. Pesem Evrovizije, bo finale dosegla 16. maja 2026 v Wiener Stadthalle na Dunaju, kjer bodo isti teden potekali tudi polfinali. Za Dunaj bo to že tretjič, da gosti to mednarodno tekmovanje, nazadnje so ga gostili leta 2015.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.