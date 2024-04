Fantje iz Zvite Feltne bodo navijali za nogometaše: Tekma s Srbijo bo vroča

Težko pričakovano evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem bomo spremljali tudi Slovenijo, se vedno bolj bliža. Z oddajami Vsi Za Naše odštevamo do tekem na nemških zelenicah, obenem pa slovenske nogometne reprezentante spoznavamo na drugačen, edinstven način. Veliki podporniki slovenskih nogometašev so tudi fantje iz skupine Zvita Feltna, ki bodo v drugi oddaji razkrili česa se najbolj veselijo na Euru 2024.

Novo oddajo Vsi Za Naše! si lahko ogledate danes po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Fantje iz skupine Zvita Feltna so veliki ljubitelji nogometa, zato smo jih pred prihajajočim evropskim prvenstvom v nogometu v oddaji Vsi Za Naše! povprašali, zakaj tako radi spremljajo tekme na zelenicah. "Vsi smo igrali nogomet, zdaj ga pa še vedno zelo radi spremljamo," je povedal Žan, Blaž pa je poudaril, da ima sam, od kar je oče, res mogoče manj časa za navijanje, a še vedno zelo rad pogleda kakšno tekmo.

Fantje iz skupine Zvita Feltna so veliki ljubitelji nogometa. FOTO: POP TV icon-expand

Fantje v klubskih tekmovanjih kot Primorci večinoma navijajo za italijanske klube, a močno stiskajo pesti tudi, kadar igra slovenska izbrana vrsta. "Ko smo se uvrstili na Euro, sem bil zelo srečen, da smo se ponovno uvrstili na neko veliko tekmovanje," je zaupal Theo, ki si je tekmo ogledal prek televizijskih ekranov, medtem ko je Žan nogometaše podpiral v živo v Stožicah. "Bilo je super vzdušje in že pred tekmo smo vedeli, da gremo na Euro," je povedal našemu voditelju Gregorju Trebušaku.

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!

Glasbeniki so tudi člani slovenske glasbene reprezentance. Naredili so celo nogometno himno za domači klub NK Sežana. "Ustvarili smo jo ob uvrstitvi kluba iz tretje v drugo ligo," je ponosno povedal glavni pevec skupine in razkril, da so kasneje naredili še himno za enega od italijanskih klubov.

Glasbeniki bodo stiskali pesti za slovensko reprezentanco na prihajajočem evropskem prvenstvu. FOTO: POP TV icon-expand