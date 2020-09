Tom Hanks se vrača na snemanje filma, kjer se je okužil s koronavirusom

"Nazaj v akcijo, kot bi rekel Elvis. V tem času je pravi privilegij, da se je Tom Hanks lahko vrnil v Avstralijo in se pridružil Austinu Butlerju ter celotni prekrasni ekipi, ki sodeluje pri produkciji filma Elvis," je povedal režiser in dodal:"Ne morem povedati, kako zelo smo srečni, da so pristojni v okrožju Queensland tako prijazni in nam pri snemanju tega filma stojijo ob strani. Zahvaliti se moramo tudi vladi Queenslanda in njihovemu zdravstvenemu sistemu za izredno marljiv postopek, ki je omogočil, da snemamo in da smo zgled, kako lahko ustvarjalnost in produktivnost varno nadaljujeta svoje delo. Navdušeni smo, da bomo spet lahko sodelovali s Tomom, ki bo čez dobra dva tedna zaključil avstralsko karanteno."

Po pisanju avstralskih medijev sodeč, sta Tom in Rita v Avstralijo prispela v torek. Takoj ob pristanku ju je policija pospremila v hotel, kjer bosta v karanteni.