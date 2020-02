10 dejstev, ki jih morda (ni)ste vedeli o Chucku Norrisu

Chuck Norris, kdo ga ne pozna, če že ne po akcijskih filmih iz 80. in 90. let ali seriji Walker: teksaški ranger, pa morda po šalah, ki so zapečatile njegov kult v zadnjih desetletjih. Sprva karateist, nato igralec, zdaj pa živa legenda. Tudi po zaslugi spleta, kjer so se razširili vici in memeji o nepremagljivem Chucku, da jih vsak zna našteti vsaj nekaj.

Chuck Norris kot pol. James Braddock v trilogiji Izgubljeni v akciji, ki je bila priljubljena v 80. letih. FOTO: Profimedia

1. Njegovo pravo ime je Carlos Čeprav je v življenju igral (le) v približno 40 različnih vlogah v filmih in serijah, je pustil svojevrsten pečat. Vsi ga poznamo kot Chucka, a njegovo pravo ime je Carlos. V svoji avtobiografiji Proti vsem pravilom: Moja zgodba pa je razkril, da je vzdevek Chuck dobil, ko je služil vojsko v Južni Koreji. Srednje ime Ray je dobil po očetu, Carlos pa po pridigarju, ki ga je njegov oče občudoval. Zagotovo pa Chuck v povezavi s priimkom zveni bolj zvezdniško kot Carlos, mar ne? 2. Ima resnične vojaške izkušnje Ne le da je bil Norris nepremagljiv v akcijskih filmih, kot so Ubijalec, Delta Force in trilogija Izgubljeni v akciji, v katerih je igral neustrašne vojščake, ima tudi resnične vojaške izkušnje. Izgubljeni v akciji, kjer rešuje vojne zapornike, je bil zanj še posebej pomenljiv, saj je leta 1970 v Vietnamu izgubil brata Wielanda. Chuck se je sicer pri 18 letih pridružil vojaškim zračnim enotam, kjer je zdržal štiri leta. Izkazalo se je, da je postavilo njegovo življenje na glavo, saj se je v Južni Koreji prvič srečal z borilnimi veščinami. Ostalo je, tako kot večina njegovih filmskih nasprotnikov, zgodovina.

3. Od sredine dvajsetih do sredine tridesetih je bil večkratni prvak v karateju Njegova kariera karateista je trajala med letoma 1964 do 1974. Čeprav je prve tri turnirje izgubil, je bil po letu 1966 praktično nepremagljiv, osvojil je številne naslove najboljšega karateista v ZDA, do konca 60. let pa je postal svetovni prvak v srednji kategoriji. Leta 1974 se upokojil kot nepremagani prvak v srednji kategoriji "full contacta" med profesionalci. Med drugim je ustanovil svojo šolo karateja in se družil z zvezdnikoma, kot sta Steve McQueeninBruce Lee, s katerim je veliko tudi treniral, oba pa sta ga spodbudila, naj se oprime igranja. 4. Bil je dober prijatelj Brucea Leeja, prvič pa je zaigral v komediji z Deanom Martinom Njegova prva filmska vloga je bila v filmu Wrecking Crew leta 1968, ki je bila pravzaprav komedija z Deanom Martinom inSharon Tate. Njo so kmalu zatem ubili pripadniki sekte Charlesa Mansona, Chucka pa zaradi majhnosti vloge sploh niso omenili med igralci. Bruce Lee je bil, zanimivo, svetovalec pri tem filmu, nato pa je Chucka leta 1972 povabil, da je z njim zaigral v kultnem filmuNa zmajevi poti (Way of the Dragon), ki je proslavil Leeja in Chucka prepričal, da se je bolj posvetil filmu. Njegov prvi uspešen film pa je bil Dobri fantje nosijo črno (1978), ki ga ni želel distribuirati noben velik studio. Zato je Chuck s svojo ekipo sam najel kinodvorane, kjer so ga prikazovali. S filmom, ki je imel milijonski proračun, so zaslužili 18 milijonov in se zagotovo smejali vse tja do banke.

Chuck Norris in Bruce Lee sta bila velika prijatelja in sta leta 1972 skupaj zaigrala v filmu Na zmajevi poti. FOTO: Profimedia

5. Je v številnih dvoranah slavnih karateja Čeprav je bil večkratni prvak v karateju, mu nikoli niso ponudili vloge v filmih Karate kid ali American ninja, a nič zato, saj je sam prepričan, da je bil njegov največji uspeh ta, da je bil prvi človek iz zahodnega sveta, ki je osvojil črni pas 8. dan v sistemu tekvandoja. Kar je bilo, kot trdi sam, prvič v 4500 letih tradicije, zaradi česar je bil "počaščen v dno svojega bistva". Sprejeli so ga v številne dvorane slavnih, tudi mednarodno dvorano slavnih karateja in kickboksa. A Norris ne bi bil Norris, če ne bi, poleg biografskih knjig in knjig na temo karateja, ustvaril tudi svoje, hibridne borilne veščine Chun kuk do, ki vsebuje prvine brazilskega jujutsuja, juda in shito-rju karateja. Vsako poletje priredijo tudi turnir v Las Vegasu. 6. Bil je v bitki za predsednika ZDA Njegovi zvesti oboževalci zagotovo ne bi imeli nič proti in bi se jim zdelo povsem logično, da bi bil Chuck lahko predsednik ZDA. A očitno se Norris s tem ne strinja najbolj. Drži pa, da je leta 2007 začel blogati in postal politični aktivist, saj se je pojavljal ob boku republikanskega kandidata Mika Huckabeeja na političnih dogodkih. Temu to sicer ni prida pomagalo, Norris pa ga je še naprej podpiral, tudi ko je Huckabee kandidiral za predsednika. Norris je tudi tesen prijatelj Georgea W. Busha in ga je leta 2004 podprl v predsedniški kampanji, sicer pa je zanimivo tudi, da so Chucka leta 2006 razglasili za judovskega humanitarca leta.

7. Chuck ne bi bil Chuck, če ne bi imel svojega stripa in risanke Sredi 80. let je Norris dosegel velik uspeh in postal velika zvezda akcijskih filmov, zato ne preseneča, da je dobil tako svoj strip kot animirano serijo. Leta 1986 so posneli pet delov serije Chuck Norris: Karate Kommandos, a je hitro potonila. Je pa zato Marvel Comics izdal stripovsko priredbo serije, ki se je bolj osredotočala na samega Chucka, kar bi bil lahko recept za uspeh. A ni bil. Izšle so samo štiri številke. Le kaj otrokom v 80. letih ni bilo jasno? 8. Bil je napol profesionalni dirkač s hitrostnimi gliserji Kljub napornemu urniku je imel Chuck poleg reševanja sveta in borbe z negativci še eno strast, in sicer dirkanje s hitrostnimi gliserji. V ta adrenalinski šport se je podal skupaj z igralskima kolegoma Kurtom RussellominDonom Johnsonom."Všeč mi je in komaj čakam, da kako ušpičim," je dejal ob neki priložnosti. Je sploh mogoče, da bi bil Chuck Norris lahko v čem slab, saj je bil zagotovo že na cilju, še preden so ostali sploh štartali ... 9. Včasih je raje nastavil drugo lice, kot pa se stepel Čeprav ga mnogi povezujejo z nasiljem, naj gre za borilne veščine ali orožje, so njegovi liki pogosto raje spore reševali nenasilno. In tak je Norris očitno tudi v resničnem življenju. Nekoč se mu je nekdo, ki ga ni prepoznal, zoperstavil v baru, ker se je želel usesti na njegov sedež. Raje kot da bi se stepel, mu je Chuck prepustil sedež, moški pa ga je nato prepoznal. Šokiran ga je vprašal, zakaj ga ni napadel, Norris pa ga je vprašal nazaj: "Kaj misliš, da bi dosegel s tem?"

Chuck Norris je z ženo Geno O'Kelly poročen od leta 1998, 10. marca letos pa bo dopolnil častitljivih 80 let. FOTO: Profimedia