10 filmov, v katerih na koncu zmaga negativec

Vemo, da v filmih, še posebej hollywoodskih, podobno kot v pravljicah po navadi na koncu dobro premaga zlo. Kar sicer ni pravilo, saj imajo nekateri odlični filmi tudi zgodbo, v kateri na koncu zmaga slaba stran oz. negativec. Poglejmo si deset tovrstnih primerov.

John Doe (Kevin Spacey) kot genialni morilec v trilerju Se7em, ki je na koncu filma moralni zmagovalec. FOTO: Profimedia

1. Se7em (1995, režija: David Fincher) Če se spomnite sredine 90. let prejšnjega stoletja, zagotovo ne morete mimo odličnega trilerja Se7em, ki se ukvarja s sedmimi smrtnimi grehi, v režiji Davida Fincherja, ki je pred tem posnel Osmega potnika 3, zatem pa postregel še filmoma IgrainKlub golih pesti. Film, ki nas je pošteno prestrašil, umori pa so tako grozoviti, da jih je težko izbrisati iz spomina. Negativec, morilec, John Doe, ki ga je upodobil Kevin Spacey, je eden bolj inteligentnih filmskih morilcev. Njegovo ljubosumje je kaznovano, prav tako nepotrpežljivost detektiva Brada Pitta. Kaj je v škatli, smo vsi lahko slutili in vedeli. Četudi na koncu dobi svoje, je zmaga morilčeva. 2. Osumljenih pet (1995, režija: Bryan Singer) Pred tem, ko so Bryana Singerja nagnali s snemanja filma Bohemian Rhapsody, je ta posnel nekaj odličnih filmov, med drugim Priden učenec, pozneje pa se je precej ukvarjal z Možmi Xin celoSupermanom. Osumljenih pet ima odlično igralsko zasedbo, saj so zraven tako Gabriel Byrne, Benicio Del Toro kot tudi Kevin Spacey. Film, pri katerem smo se ves čas spraševali, kdo ali kaj je Keyser Söze? Ali je to Verbal Kint? Film, ki nam ponudi redek, a velik užitek, ko se negativec izmuzne, hkrati pa smo priče enemu najboljših koncev v filmski zgodovini.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

3. Ni prostora za starce (2007, režija: Ethan in Joel Coen) Brata Coen, poznana po odličnih filmih, kot so Krvavo preprosto, Millerjevo križišče, Veliki Lebowski inFargo, sta s pričujočo stvaritvijo pokazala, da glavnemu protagonistu ni treba vedno izpeljati stvari do konca, saj mu lahko kdo prekriža načrte. Da jeJavier Bardem prejel oskarja za vlogo negativca Antona Chigurtha, pove marsikaj, saj je preprosto neverjeten, podobno kot ta film z vsemi preobrati vred. 4. Pot v pogubo (2002, režija: Sam Mendes) Za mnoge morda najboljši filmski vlogi Toma Hanksa inJuda Lawa, ki sta zaigrala v kriminalki režiserja, ki je pred tem že ponudil Lepoto po ameriško, zatem pa nam dal še Marinca, bondiadi SkyfallinSpectre, letos pa prejema filmske nagrade za vojno epopejo 1917. Film, v katerem ne slutimo, kakšen bo konec, saj se nam zdi, da se bo vse razrešilo na najbolj idiličen način, da bosta oče in sin srečno živela v koči na obali. A vmes poseže negativec in vse postavi na glavo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

5. 1984 (1984, režija: Michael Radford) Film o totalitarni superdržavi po romanu, ki ga je leta 1949 napisal George Orwell. V njem igrajo John Hurt, Richard Burton, Suzanna HamiltoninCyril Cusack. Hurt se bori za zdravo pamet in individualnost v režimu, ki je neverjetno močan, Veliki brat pa je ves čas na preži. Burton v svoji zadnji vlogi je na strani režima, Hurt pa je žrtev sistema, ki ga degradira tako na politični kot osebni ravni. Film, v katerem ne zmaga dobra stran, temveč slaba stran, pokvari tudi ljubezen samo in junaka prepriča, da je njegovo orodje pravzaprav orodje sovražnika.

Heath Ledger kot zlovešči Joker v Nolanovem Temnem vitezu. FOTO: Profimedia

6. Temni vitez (2008, režija: Christopher Nolan) V drugem Nolanovem filmu Batman popolnoma izgubi proti filozofsko navdahnjenemu, zlobno krutemu Jokerju (Heath Ledger, ki je za vlogo dobil posthumnega oskarja) oz. zmagajo prebivalci Gothama. Harvey Dent, ki naj bi bil rešitelj mesta, pa postane Batmanova žrtev. "Toliko moči, a brez idej, kaj početi z njo," je osrednji citat filma. 7. Rosemaryjin otrok (1968, režija: Roman Polanski) Polanskijeva psihološka srhljivka je nekaj let pred Izganjalcem hudiča Williama Friedkina ponudila nesluteno grozo pri nosečnicah in vseh, ki verjamejo ali mislijo, da so obsedeni s hudičem. Rosemary ve, da je nekaj narobe z njenim otrokom, a ji nihče ne verjame. Ko se izkaže, da je njegov oče sam Satan, se zdi, da je na poti v pogubo ves svet ...

Mia Farrow v filmu Rosemaryjin otrok, ko izve, da je oče njenega otroka sam Satan ... FOTO: Profimedia

8. Žaga (vsi filmi) Ugankar (Jigsaw) je ultimativni negativec, ki je osrednja oseba v grozljivi filmski sagi Žaga. Osem filmov, kjer igralec Tobin Bellkaže zobe s svojimi genialnimi, a izredno krutimi ugankami, saj se mu na limanice v vsakem filmu ujame cel kup lahkovernežev ali pogumnežev. Četudi ljudje preživijo, vedno dobi točno tisto, kar si želi. 9. Dvanajst opic (1998, režija: Terry Gilliam) Genialni skok v futuristično utopijo, kakršna lahko zraste samo v glavi genialnega Terryja Gilliama (filmi in serija Monty Python, Brazil, Strah in groza v Las Vegasu, Ničelni teorem). Potovanje v času, sanjsko-apokaliptičen okoliš, kjer se podi Bruce Willis, je težko doumeti, še manj Brada Pitta, ki je zaprt v norišnici in si je za stransko vlogo prislužil oskarjevsko nominacijo. Dogajanje v krogu, kjer imamo občutek, da je že vse vnaprej določeno. Vsekakor vredno ogleda.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke