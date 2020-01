10 največjih oskarjevskih 'kiksov' oz. škandalov

V zgodovini oskarjev se je zgodilo marsikaj, tako pozitivno navdušujočega kot napake in trenutki, ko je marsikomu padla čeljust ali je krepko povzdignil obrvi. Poglejmo si nekatere od njih.

David Niven je leta 1975 na podelitvi na humoren način komentiral nagca, ki se je sprehodil čez oder. FOTO: AP

1974: Nagec na odru Potem ko je igralec David Niven predstavil Elizabeth Taylor, jeRobert Opelstekel po odru v Adamovi obleki. Niven je komaj trznil z očesom in se odzval s primernim humorjem."Ali ni fascinantno, če pomislite, da bo ta moški edini smeh požel samo tako, da se je slekel in pokazal svoje pomanjkljivosti?" se je odlično znašel Niven. Morda celo bolj šokantno kot njegovo dejanje je bilo bržčas dejstvo, da ga niso ne aretirali ne vrgli s podelitve. Pozneje je imel celo tiskovno konferenco, na kateri je dejal, da "ljudi ne bi smelo biti sram golote v javnosti, hkrati pa je to hudičevo dober način, da začneš kariero". Nora sedemdeseta, mar ne?

Cher je dejala, da je "prebrala navodila, kako se obleči kot resna igralka", ko se je leta 1986 pojavila v pričujoči opravi. FOTO: AP

1986: Napol gola Cher in njega pričeska naredita velik vtis Cherje vedno znala narediti vtis, in ko jo je Akademija spregledala za njeno delo v filmu Maska, se je odločila, da bo poskrbela, da se to ne bodo vnovič zgodilo. Nadela si je črno mrežasto obleko z bleščicami in pregrinjalom ter pripadajočo kričečo pričesko. Celotna oprava je več razkrivala kot prikrivala, zamislil pa si jo je njen kreator Bob Mackie."Kot vidite, sem prejela knjižico z navodili, kako se oblačiti kot resna igralka," je pozneje izjavila. Cher je oskarja za najboljšo igralko dobila dve leti pozneje za film Mesečnica.

Angelina Jolie je brata Jamesa Havena leta 2000 najprej poljubila na podelitvi zlatih globusov, nato pa še na oskarjih. FOTO: Profimedia

2000: Angelina Jolie, ki je "tako zaljubljena" v svojega brata Kako je treba poskrbeti za dober PR, je leta 2000 pokazala Angelina Jolie, ki je bila sicer že takrat poznana po svojem "odštekanem" vedenju, navdušenju nad krvjo in noži, a najbrž nihče ni pričakoval, da se bo tako strastno poljubljala s svojim bratom Jamesom Havenom. Ko je izvedela, da je dobila oskarja za najboljšo stransko vlogo, je v zahvalnem govoru, kot bi bila omamljena, dejala:"Tako sem v šoku in tako sem ta trenutek zaljubljena v svojega brata." Da o tem, kako strastno sta se poljubila na rdeči preprogi, niti ne gre izgubljati besed. Pred tem sta nekaj podobnega naredila že na podelitvi zlatih globusov.

Sta Trey Parker in Matt Stone leta 2000 prekosila Jennifer Lopez in Gwyneth Paltrow? FOTO: Profimedia

2000: South Park "zadetka" v opravah J.Lo in Gwyneth Če dobro pomislimo, se brez težav lahko naredi seznam najbolj groznih ali neokusnih oskarjevskih oblek, pravzaprav vsako leto posebej, a nekatere so zagotovo postale kultne, čeprav v negativnem smislu. Ustvarjalca animirane serije South Park Matt Stone inTrey Parker sta se odločila spremeniti modno igro in sta se parodično oblekla v "legendarni" obleki, ki sta jih pred tem na podelitvi nosili Jennifer Lopez in Gwyneth Paltrow. Pozneje sta priznala, da sta bila tako "zadeta", da sta komaj stala pokonci, nekateri pa še zdaj niso prepričani, kdo je obleki nosil bolje, J.Lo in Gwyneth ali Matt in Trey.

Björk je leta 2001 Hollywood šokirala z obleko laboda. FOTO: AP

2001: Björk kot labod, ki znese jajce na rdeči preprogi Ena bolj škandaloznih oblek na podelitvi je bila, vsaj po hollywoodskih merilih, obleka laboda, v katero se je odela islandska pevka Björk. Imela je tudi torbico v obliki jajca, ki ga je na rdeči preprogi odložila, da je delovalo, kot da ga je izlegla. Na podelitev je prišla kot nominiranka za pesemI've Seen It Alliz filmaPlesalka v temi.Zanjo morda nič posebnega, a takega zgražanja, kot ga je požela takrat Björk, morda ni bil(a) deležna nobena druga zvezdnica ali zvezdnik. A brez ljudi, kot je Björk, bi bilo precej dolgočasno, je pozneje nekdo izjavil. Prekleto res.

Je bil poljub Halle Berry in Adriena Brodyja leta 2003 "francoski"? FOTO: Profimedia

2003: Francoski poljub Adriena Brodyja in Halle Berry? Adrien Brody je očitno znal izkoristiti trenutek, kot je to pokazal, ko je prejel oskarja od oskarjevke preteklega leta, Halle Berry. Tako dolgega in sočnega poljuba, ki ji ga je dal, nemara po francosko, medtem ko je zgolj želela opraviti svoj posel podeljevalke, zagotovo ni pričakoval nihče. Berryjeva je zaigrala presenečenje in vse skupaj prenesla z nasmeškom, nekaterim pa je vseeno za povrhu pustil nekoliko grenak priokus. Čeprav med njimi zagotovo ni bilo "srečka" Adriena ...

2010: Ben Stiller kot Na'vi iz Avatarja Marsikoga je presenetilo, ko se je Ben Stiller leta 2010 odločil, da se pojavi kot eden od rase Na'vi iz filma Avatar Jamesa Camerona. Popolnoma so ga prebarvali v modro in vrhunsko naličili, vseeno pa se je, večeru primerno, odel v smoking. Ko je kakih dvajset sekund govoril v avatarskem jeziku, je potem dejal, da je"na vaji delovalo kot boljša ideja", kar pomeni, da je dojel svojo napako. Za povrh pa je bila odločitev še bolj čudna ob dejstvu, da film Avatar sploh ni bil nominiran za najboljše ličenje.

Jennifer Lawrence je leta 2013 najprej nesrečno padla po stopnicah, ko je šla po kipec, potem vse skupaj obrnila na šalo ... FOTO: Profimedia

2013: Padec Jennifer Lawrence in sredinec novinarjem Jennifer Lawrence je, morda za koga presenetljivo, že pri dvaindvajsetih prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Za dežjem posije sonce. Nekateri pa so menili, da se je kaj takega lahko zgodilo samo njej, saj se je krepko spotaknila ob svojo (pre?)dolgo svečano obleko, ko je šla po stopnicah. Na noge ji je pomagal Hugh Jackman, a je vse obrnila na štos in požela stoječe ovacije. "Vstajate samo zato, ker se počutite slabo, ker sem padla," je dejala na odru, pozneje pa pokazala sredinec novinarjem v sobi za intervjuje. Je mislila resno? Kdo ve ... 2014: John Travolta Idino Menzel predstavi kot Adele Dazeem Tudi kultni John Travolta bi očitno moral bolj vaditi svoje vrstice, ki bi jih moral prebrati kot napovedovalec na podelitvi. Ko je napovedal Idino Menzel, da bo zapela pesem iz filma Ledeno kraljestvo, se mu je krepko zagovorilo. "Prosim, sprejmite neverjetno talentirano Adele Dazeem," je dejal Travolta, Twitter pa je v naslednjih urah skoraj pregorel s šalami na njegov račun. A mu je Menzelova vrnila leto kasneje, ko je na oder sprejela "dragega prijatelja Gloma Gazinga". Koga? Johna Travolto, seveda!

... nato pa novinarjem in fotografom tako pokazala sredinec. FOTO: Profimedia