10 zanimivosti iz zakulisja snemanja serije LP, Lena

Na VOYO je prišla druga sezona originalne serije LP, Lena, ki prinaša nove zgodbe, nove in stare ljubezni, čudovite lokacije in še več drame. Igralka Sara Dirnbek, ki igra glavno junakinjo Leno, nam je ob premieri zaupala, kaj se je Lena v tem času naučila in kaj je spoznala o moških.

Poglejte si 10 zanimivosti iz zakulisja snemanja druge sezone LP, Lena:

- Ekipa je imela 23 snemalnih dni, od tega so jih kar nekaj preživeli pod dežnikom.

- Dva sta se zaljubila, vendar žal ne drug v drugega.

- Silvo Čušin smo po nesreči zaprli v stavbo in že skoraj odšli, preden smo to ugotovili.

- Desa Muck si je dan pred snemanjem poškodovala koleno (zato v seriji nikoli ne stoji).

- Ko so snemali prizor s Primožem Petkovškom na motorju, se je na njih drla babica, da se tam ne smejo peljati z motorjem.

- Asistentki scenografije so po nesreči pojedli kosilo (piščančje perutničke). V njihov bran so dejali, da so bile res dobre.

- Med pavzo so posneli člane ekipe, kako dremajo in posneto objavljali na družbenih omrežjih s ključnikom oz. hashtagom #težkojesnemat

- Jan Bučar in Primož Vrhovec sta v seriji rivala, v resnici pa sta najboljša prijatelja.

- Zjutraj so si najraje naredili toaste s 'šunkybaby'.

- Zaradi nepričakovanih sprememb snemalnega plana, so nekaj dnevnih prizorov morali snemati ponoči, tako da so z lučmi "ustvarili" dan.