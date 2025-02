100. epizoda: velik mejnik za serijo Ja, Chef!

Na VOYO je prišel 10. del 10. epizode priljubljene serije, v kateri spremljamo Jurija Zrneca, Maria Ćulibrka, Tjašo Železnik, Tadeja Piška, Katarino Čas, Viktorijo Bencik Emeršič, Domna Valiča in druge. Prav to obeležuje velik mejnik tako za serijo Ja, Chef! kot za VOYO, saj je to že stota epizoda serije. In kaj se dogaja v 100. epizodi? Tomi in Zdravko se odločita potegniti za nos Štefa in Nika, medtem ko Luka in Chef skleneta smrtno nevarno stavo. Rudi se odloči za nov korak v odnosu z Elo, Pika in Luka pa doživita še en preobrat v svojem odnosu.

S tem se je deseta sezona končala, a potovanje s chefom Bohincem in ekipo še ni končano. Kdaj prihaja nova sezona? Naj za enkrat ostane skrivnost!