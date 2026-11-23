V program so od slovenskih filmov uvrstili tudi filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, ki je prvenec režiserke Ester Ivakič, in Moja Vesna, ki je prvenec režiserke Sare Kern, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: Temporama

Pri predstavitvi programa, ki bo na Portugalskem prvič posvečen slovenskim filmskim ustvarjalkam, so organizatorji zapisali, da tako kot njihove kolegice v drugih državah, tudi slovenske filmske ustvarjalke izpodbijajo stereotipe o ženskih likih, oblikovanih po patriarhalnih predstavah, hkrati pa raziskujejo bogato raznolikost žanrov, jezikov, tem in svetov, ki odražajo celoten razpon človeške izkušnje in radovednosti. Otvoritveni film bo nocoj Odrešitev za začetnike, po projekciji sledi pogovor z režiserko Sonjo Prosenc. Film je svojo festivalsko pot začel na newyorškem festivalu Tribeca, na Festivalu slovenskega filma (FSF) v Portorožu je prejel sedem vesen, prejel je še nagrado svetovnega združenja art kinematografov CICAE na Sarajevskem filmskem festivalu. Sledi mu film Moja Vesna režiserke Kern, ki je svetovno premiero doživel na Berlinalu leta 2022, na FSF pa prejel vesni za najboljšo režijo in najboljšo žensko vlogo. Kern je ravno začela s snemanjem svojega drugega celovečernega filma.

Odrešitev za začetnike FOTO: Mitja Ličen Monoo

Torkov program bogatita filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, ki ga je režirala Ivakič, ter Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart. Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo je na zadnjem FSF prejela vesno za najboljši film, pred tem pa zlato areno za najboljši film regionalnega programa v Pulju, posebno nagrado na filmskem festivalu v Torinu, posebno omembo ekumenske žirije na festivalu v Cottbusu in nagrado fipresci na Ljubljanskem filmskem festivalu. Prvenec režiserke Menart je nastal leta 2018 in bo tako najstarejši film fokusa. Prejel je vesno za najboljši film in najboljšo stransko žensko vlogo ter posebno omembo na Ljubljanskem mednarodnem festivalu – Liffe. Na projekciji in pogovoru bo prisotna tudi režiserka.

Gora se ne bo premaknila FOTO: Petra Pan Film