13 let od premiere serije Opravljivka: kako se razvija kariera igralcev?

Izredno uspešna igralka je tudi Blake Lively, ki je v seriji igrala uporniško Sereno van der Woodsen. Kmalu, ko je naredila preboj na filmsko sceno, se je poročila z igralcemRyanom Reynoldsom, s katerim imata že tri otroke. Blake je sicer v zadnjih letih igrala v uspešnicahBrezčasna Adaline (The Age of Adaline), Nevarnost globine (The Shallows) in Milo za drago (A Simple Favor).

Chance Crawford, ki so se ga gledalci zapomnili predvsem po vlogi Natea Archibalda, je prav tako uspešen pri svojem delu. Igral je v serijiKri in nafta (Blood & Oil), kot tudi v filmu Eloise in All About Nina. Zaigral pa bo tudi v novi originalni Amazonovi seriji The Boys.