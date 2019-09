13 najboljših filmov s šolsko tematiko

S septembrom so prišle tudi hladnejše temperature, z dežjem pa jesen že krepko trka na naša vrata. Začelo se je novo šolsko leto in ker učenci najbrž še nimajo toliko nalog, si lahko v ogledajo katerega od filmskih uspešnic, ki so na temo šole. Naredili smo izbor trinajstih filmov.

1. Prosti dan Ferrisa Buellerja (1986) Čeprav ne gre namigovati na to, da je treba šolo špricati, je Matthew Broderick kot Ferris Bueller pokazal, kako na kreativne načine prelisičite starše in učitelje ter si privoščite zabavnih dogodivščine s prijatelji. Verjetno njegova najboljša vloga in eden bolj zabavnih filmov na temo špricanja šole, ki je hkrati izvrstna zabava za vso družino. Plus Jennifer Grey, Charlie SheeninJeffrey Jones v stranskih vlogah.

2. Nazaj v prihodnost (1985) Michael J. Fox je kot Marty McFly s trilogijo Nazaj v prihodnost marsikoga zamikal, da si je zaželel imeti časovni stroj, s katerim bi se podal v čas mladosti svoji staršev ali pač v čas, ko so se dogajale najbolj prelomni trenutki v zgodovini glasbe. Četudi to pomeni, da se je treba kosati s strogimi ravnatelji, ni nič lažjega kot se zavihteti na "hover board", ali vsaj rolko in se kot Marty po bližnjici odpeljati v šolo zadnji trenutek pred poukom, pa četudi ne ravno po zraku, kot je on to počel v drugem delu filma.

3. Carrie (1976) Klasična grozljivka Briana De Palme z odlično Sissy Spacek je briljantna filmska priredba prvega romana Stephene Kinga. Prepričljivo pokaže, kako se se sramežljivo dekle Carrie White, ki ima versko blazno mamo in telekinetične sposobnosti, krvano maščuje zlobnim in škodoželjnim sošolcem in vrstnikom. Spacekova si je za vlogo prislužila nominacijo za oskarja.

4. 10 razlogov, zakaj te sovražim (1999) Da je bil Heath Ledger preden je zaigral v življenjski vlogi Jokerja in (mnogo prezgodaj) odšel v večnost tudi pravi mladostniški zapeljivec, dobro pokaže v tem filmu, v katerem se bori na naklonjenost simpatične Julie Stiles. Čeprav oba prej odpadnika kot všečna lika, pokažeta, da človek lahko pride daleč tudi, če misli z lastno glavo in stoji za svojimi besedami in dejanji.

5. Razredni sovražnik (2013) Prvenec Roka Bička je vse prej kot zabaven film, a njegovo sporočilo in tematika brez dvoma sodita v vrh slovenskih filmov s šolsko tematiko, o čemer pričajo tudi številne domače in mednarodne nagrade, ki jih je prejel. V glavnih vlogah blestijo Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnikin Maša Derganc.

6. Zlobna dekleta (2004) So vam všeč dekliške spletke? Potem je težko zgrešiti s filmom Zlobna dekleta, v katerem se Lindsay Lohan spopade zRachel McAdams, v klasičnem srednješolskem filmu. Če vemo, da se je pod scenarij podpisala Tina Fey, potem lahko sklepamo, da gre za dobro in napeto zgodbo z veliko spletkami in zanimivimi preobrati.

7. Društvo mrtvih pesnikov (1989) Ena najboljših vlog pokojnega Robina Williamsa (poleg Ribjega kralja), v kateri igra netipičnega učitelja, ki nauči učence o literaturi in življenju. Film, ki ostane v spominu zaradi veliko ganljivih prizorov in odlične igre Williamsa in tudi mladega Ethana Hawkea.

8. Heathers (1988) Črna komedija in eden boljših najstniških filmov iz 80. let, ki imajo "jajca", v katerem Winona Ryder zaigra odločno Veronico Ryder, popularno dekle, ki sovraži svoje najboljše tri prijateljice, ki jim je vsem trem ime Heather. Njeno življenje se postavi na glavo, ko se zaljubi v J.D.-ja (Christian Slater), novega frajerja na šoli, ki jo prepriča, da naj umori svojo družbo.

9. Sobotni klub (1985) Pet navidez povsem različnih učencev preživi popoldan v šolskem priporu, v klasični šolski drami Johna Hughesa, hkrati pa spoznajo, da imajo ne glede na prvi pogled nezdružljive značaje, veliko skupnega. Igrajo mladi Emilio Estevez, Molly RingwaldinJudd Nelson.

10. Fast Times at Ridgemont High (1982) Sean Penn kot hipijevski "zakajenec" in zapeljivaPhoebe Cates (se je spomnite iz Gremlinov?) zgoraj brez. Zakaj pa ne? V študiji mladostniške seksualnosti na docela komičen način, ki jo je oscenaril Cameron Crowe (Ne meč'te se stran, Jerry Maguire, Skoraj popularni), igrajo tudi kasnejši zvezdniki Nicolas Cage, Jennifer Jason Leigh, Forest WhitakerinEric Stoltz.

11. Hollandov opus (1995) Richard Dreyfuss si je kot uspešni skladatelj Glenn Holland, ki se odpravi učit glasbo na lokalno srednjo šolo, prislužil nominacijo za oskarja. Talentirani mož se v luči svojih talentov izgubi, ker se osredotoči na napake, nato pa se zave, da se je s svojim delovanjem dotaknil mnogih ljudi. Vrhunec je čustveni konec, ki ga ne gre zamuditi.

12. Lahka punca (2010) Ko vas brhka Emma Stone spomni, kako se je treba boriti za popularnost in proti nadležnežem, potem bi moralo biti vsem jasno, da mora vsak bit sam svoj in da ga morajo kot takega ceniti tudi prijatelji in sošolci. Emma laže o tem, kdaj je izgubila nedolžnost, dokler tega ne izve cela šola. Auč.

