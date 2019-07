20 stvari, ki jih (morda) niste vedeli o Kubrickovem zadnjem filmu

2. V 70. letih prejšnjega stoletja je Kubrick v glavni vlogi menda sprva videl celo Woodyja Allena . V 80. letih si je film predstavljal kot seks komedijo s Stevom Martinom , pozneje pa je za krajši čas v vlogah Billa in Alice Harford videl celo Aleca Baldwina in Kim Basinger .

Tudi po dvajsetih letih nekateri še vedno ugibajo, kaj vse je hotel Stanley Kubrick povedati s filmom Široko zaprte oči, ki temelji na romanu Traumnovelle Arthurja Schnitzlerja iz leta 1926. V njem sta dr. Billa Harforda in njegovo ženo Alice zaigrala takrat še poročena Tom Cruise in Nicole Kidman , podala pa sta se na odisejado, polno nočnih mor, skozi skrivno seksualno podzemlje privilegiranih, hkrati pa naj bi film razkril nekatere neprijetne resnice okoli poroke, intimnosti, strasti in vloge spolov. Po koncu snemanja pa je hkrati nekako sovpadel tudi konec njunega zakona. Film z vsakim novim ogledom sproža nova vprašanja, mi pa si oglejmo nekaj zanimivosti in morda manj znanih dejstev o filmu in njegovem snemanju ter možu, ki tudi dvajset let po smrti ostaja eden največjih režiserjev vseh časov.

4. Harvey Keitel je bil prvotna izbira za Victorja Zieglerja in Jennifer Jason Leigh za Marion, hčerko Billovega pacienta. Oba sta se vlogam odpovedala zaradi prenatrpanih urnikov, vlogi pa sta zasedla Sydney PollackinMarie Richardson. Evi Herzigovi so ponudili vlogo Domino, ki jo je potem dobila Vinessa Shaw, a jo je zavrnila zaradi preveč golote (čeprav je v končni različici filma za ta lik potem ni bilo).

5. Čeprav se film dogaja v New Yorku, je Kubrick skoraj ves film posnel v Londonu, v studiih Pinewood, kjer so replicirali Greenwich Village. Posneli so eksterierje New Yorka in jih potem projicirali za Cruisom za številne prizore, kar je delo direktorja fotografije Malika Sayeeda.

6. Kubrick naj bi zasejal spore med resničnim parom Tomom in Nicole, s čimer je združil umetnost in življenje. Po intimnih terapijah, katerih podrobnosti niso nikoli razkrili, je Kubrick Cruisu prepovedal obisk snemanja, ko je Kidmanova snemala erotične prizore z mornarjem, o čemer je v filmu sanjala in potem pripovedovala možu. Prav tako pa sta Tom in Nicole po Kubrickovi ideji spala v postelji, ki jo imata Bill in Alice v filmu.

7. Kubrick se za nekaj hipov pojavi v filmu, saj ima majhno "cameo" vlogo, ko sedi nasproti Billove mize v kavarni Sonata.

8. Za prizore seksa je Kubrick raziskoval filma Prvinski nagoninSlačipunce, ki ju je oba režiral nizozemski režiser Paul Veroheven, saj je razmišljal, koliko še lahko pokaže na platnu, da film ne bi dobil oznake NC-17. Film je združenje MPAA vseeno označilo za preveč eksplicitnega, zaradi česar je studio Warner Bros moral prizore orgije računalniško omiliti, sicer pa je izvirna različica filma na voljo na nosilcih DVD in blu ray.

9. Avstralska igralka Cate Blanchett je priskrbela glas za skrivnostno maskirano žensko, ki se približa Billu na orgiji, saj je imela igralkaAbigail Good "preveč trd" britanski naglas.

10. Prizor med Billom in Victorjem proti koncu filma so menda snemali tri tedne, ponavljali pa naj bi ga blizu 200-krat.

11. Film je pristal tudi v Guinnessovi knjigi rekordov, in sicer za najdaljše neprekinjeno snemanje, saj je to trajalo neverjetnih 400 dni.

12. Tom Cruise ni maral lika dr. Harforda. "Bilo je neprijetno, a bi se potem zbrcal, če te vloge ne bi sprejel," je pozneje priznal.