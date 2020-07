22. julij: napeta serija o grozljivem napadu na norveškem otoku Utoya

Morilski pohod Adersa Breivika na otoku Utoya se je zapisal v zgodovino kot eden hujših terorističnih napadov v Evropi. Skrajni desničar je v Oslu naprej detoniral bombo in pri tem umoril osem oseb, kasneje pa se podal na otok Utoya, kjer je taboril podmladek laburistične stranke. Da je sploh lahko prišel na otok, se je na trajektu predstavil kot policist. Kasneje je razložil, zakaj se je odločil izvesti pokol mladih laburistov. Priznal je svoje zločine in dejal, da je bil razlog sovraštvo do muslimanov, nasprotovanje večkulturnosti in priseljevanju. Označil se je za političnega borca, borca proti 'muslimanski kolonizaciji Evrope'.

Norveška produkcijska hiša NRK Drama je osem let kasneje domačemu občinstvu predstavila napeto serijo, ki povzema dogajanje poznih julijskih dni leta 2011. Serija 22. julij, ki jo lahko zdaj spremljate tudi na VOYO, je nastala pod režisersko taktirko Sare Johansen in Pala Sletauna. Serija pripoveduje zgodbo šestih posameznikov, ki so bili zaradi svojega dela kakorkoli povezani z dogodkom. Glavni liki so: novinarka Annie, travmatologinja Anne Catherine, policist Eivind, učiteljica Helga, bolnišnični župnik Knut in desničarski ekstremist Mads.

Šestdelna serija pripoveduje zgodbo, ki se je odvijala eno leto. Prva epizoda je postavljena v junij 2011, torej v en mesec pred samim napadom. Zadnja epizoda pa predstavlja dogajanje na sodišču, postopek zoper terorista. Osrednja zgodba se osredotoča na dvome in izzive, s katerimi se soočajo glavni liki med reševanjem ljudi, med prevažanjem poškodovanih, med pokopom mrtvih na Utoyi ...