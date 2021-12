24 vprašanj s Katarino Čas: vrnila Juriju Zrnecu in tudi ona imitirala njega

Pred drugo sezono priljubljene humoristične serije Ja, Chef! smo 24 vprašanj postavili Juriju Zrnecu, kjer je med drugim imitiral svoje soigralce, med drugim tudi Katarino Čas. Zato smo tokrat pred objektiv povabili Katarino Čas in jo med drugim vprašali, če bi znala oponašati Zrneca, in jo soočili z izzivom, da poskusi z imitacijo. V izjemno sproščenem pogovoru je igralka odgovarjala na naša vprašanja in razkrila, kakšni so hollywoodski igralci, s katerimi je sodelovala.

Na snemanju serije Ja, Chef! smo na hitro zmotili ekipo, preden so se po kosilu vrnili k snemanju novih sekvenc, in Katarino Čas povabili k našemu izzivu: 24 vprašanja. Katarina v seriji igra vodjo restavracije Piko Golob, ki je v nenehnem stiku s Chefom Ljubom Bohincem, ki ga igra Jurij Zrnec. Med sprehodom po prizorišču snemanja je igralka odgovorila na naših 24 vprašanj, med drugim pa tudi razkrila, ali bi raje izbrala Leonarda DiCapria ali Al Pacina. Pa ne le to, za nas je morala izbrati tudi med soigralcema Jurijem Zrnecem in Klemnom Janežičem ter povedati, katera od oddaj, ki jih je vodila v 90. letih, je njena najljubša. Nova sezona na VOYO prihaja že decembra! Za osvežitev spomina pa si poglejte prvi dve sezoni!