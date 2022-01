24 vprašanj z Juretom Henigmanom: na svoji gimnaziji obujal srednješolske spomine

Kljub zelo natrpanemu urniku, si je Jure Henigman, glavni igralec nove VOYO serije Gospod profesor vzel čas za nas in obiskal svojo gimnazijo. Med sprehodom po hodnikih in učilnicah pa je zdaj, ko ni več srednješolec, na hitro smuknil v zbornico – tja, kamor si vsak šolar vedno želi. Med pogovorom nam je zaupal, zakaj je med gostovanjem na Kubi postal lokalni zvezdnik, katerega teksta za svojo vlogo se je moral najhitreje naučiti in se seveda spomnil na to, kakšen je bil on kot dijak. Katere predmete je imel rad in katerih ne. Ali kot pravi sam, kateri predmet se je odločil, da ne mara njega.

